Von Stratzing nach Tulsa: Golf-Talent Seidl & ihr Leben in Oklahoma

Golftalent Norah-Sofie Seidl wagte Anfang August den Schritt in die große, weite Welt und tauschte ihren Wohnort Stratzing inklusive Komfortzone gegen ein aufregendes Abenteuer und ein Bachelorstudium in den Vereinigten Staaten. Die Beweggründe für diesen Schritt sind vielschichtig, vor allem aber sportlicher Natur.

„Das große Ziel ist es, mein Golf auf eine bessere Ebene zu bringen. Der Golfsport wird hier deutlich größer geschrieben als in Österreich – die Unterstützung, die man hier bekommt, ist einzigartig. Zusätzlich kann ich hier mein Bachelorstudium absolvieren, ohne dabei den Golfsport vernachlässigen zu müssen“, erklärt die Stratzingerin.

Der Lebensmittelpunkt der 19-Jährigen liegt aktuell in Tulsa, Oklahoma, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Oklahoma. Für amerikanische Verhältnisse studiert Seidl an einer „kleinen“ Universität, die etwas weniger als 4.000 Studenten zählt.

Die Stratzingerin befindet sich nun bereits seit rund zweieinhalb Monaten in Amerika, obwohl es sich für das Golf-Ass nicht danach anfühlt. „Das sage ich eigentlich jedem, der mich fragt. Es fühlt sich an, als wäre ich erst seit ein paar Wochen hier. Alles ist neu, aufregend und eigentlich gibt es immer etwas zu tun.“ Die Beziehung zu ihren Teamkollegen ist bereits jetzt unglaublich eng. „Alle sind sehr hilfsbereit, die Eingewöhnungszeit wurde mir hier echt leicht gemacht.“

In einer gewöhnlichen Woche stehen für Seidl tägliche Trainings sowie Unterricht an der Universität am Programm, die eigentliche Saison beginnt erst im Sommersemester. Dennoch sind die Unterschiede im Golf gravierend. „Das Niveau ist nicht zu vergleichen mit Österreich. Es wird viel mehr mit Drucksituationen gearbeitet, was in den Turnieren enorm von Vorteil ist. Ich habe bereits in den ersten zwei Monaten so viel Neues lernen dürfen und habe mich auf jeden Fall verbessert“, so Seidl.

Trotz der großen Entfernung zu Familie und Freunden bereut das Golf-Ass den Schritt nach Amerika in keiner Weise. Das erste Mal zurück in der Heimat wird Seidl zur Weihnachtszeit sein. „Natürlich vermisse ich meine Familie und meine Freunde, aber Gott sei Dank gibt es ja FaceTime, das macht es einfacher. Ich fühle mich hier richtig wohl. Es war eindeutig die beste Entscheidung nach Amerika zu gehen.“