Sportlich erfolgreiche Tage für Leonie Sinnhuber: Die Athletin des Golfclubs Lengenfeld holte sich erst den Staatsmeistertitel bei den Schüler- und Jugend-Matchplay-Meisterschaften, um dann noch den Clubmeistertitel bei ihrem Heimatverein nachzulegen. Aber der Reihe nach. Die Stratzingerin setzte sich an den ersten beiden Tagen im Golfclub Herzog Tassilo in Bad Hall gegen starke Konkurrentinnen durch und traf im Finale schließlich auf die Schweizerin Berenice Stolte. Sinnhuber lag nach 14 Löchern hinten, blies dann aber zur Aufholjagd und sicherte sich mit dem Gewinn des 18. Lochs den Staatsmeistertitel – es war bereits ihr zweiter im Jahr 2021. Den nächsten Triumph feierte die Nationalteamspielerin wie erwartet bei den Clubmeisterschaften des GC Lengenfeld. Mit 166 Schlägen siegte Sinnhuber beim Golf-Zählwettspiel über 2 mal 18 Loch in souveräner Manier.

Deutlich enger ging es bei den Herren zu. Bei perfekten Platzverhältnissen, aber wechselhaftem Wetter lieferten sich Arnold Prommer und Gerhard Burger ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Letzterer nach einem spektakulären Hole-in-one mit nur einem Schlag Vorsprung für sich entschied. Prommer durfte sich mit dem Senioren-Meistertitel trösten. Bei den Masters-Senioren siegte Laszlo Tar, neuer MidAm-Clubmeister ist Erich Schober. Eine Talentprobe lieferte der erst 11-jährige Laurenz Reinert, der sich mit Runden von 91 und 87 Schlägen den Jugend-Meistertitel holte.