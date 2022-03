Judozentrum Krems: Prüfungen standen an

Die Aufregung war bei vielen Judoka groß, immerhin standen am vergangenen Wochen ende für alle Kinder die Gürtelprüfungen auf der Agenda. Insgesamt wurden im Judozentrum Krems sowie in den Außenstellen in Hadersdorf und Kirchberg 104 Prüfungen absolviert – vom 11. Kyu mit einer Sonne bis zum ersten Kyu (brauner Gürtel).

Vor allem bei jenen Judoka, die zum ersten Mal zur Gürtelprüfung antreten mussten, war die Nervosität groß. Am Ende wurden alle Prüfungen erfolgreich bestanden. Zwei Judoka stachen bei der Prüfung besonders heraus: Leon Kaufmann und Mathias Combe meisterten ihre Aufgaben bravourös und erhielten den braunen Gürtel, welcher den höchsten Schülergrad darstellt. Für die beiden steht nun der Weg frei zur Vorbereitung auf den ersten Dan.

Neulingen stehen die Türe offen

Das Judozentrum Krems ist immer auf der Suche nach „Judoneulingen“, die den Sport kennenlernen wollen. Vom Kleinkind bis hin zum Erwachsenen steht jedem die Türe offen. Trainiert wird in Krems sowie in der Wagramhalle in Kirchberg und in der Turnhalle der Volksschule Hadersdorf-Kammern. Alle Trainingszeiten für Einsteiger und weitere Informationen sind auf der Homepage unter http://www.judozentrumkrems.at zu finden.