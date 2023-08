Abschied von zwei echten Sympathieträgern

Mathias „Matze“ Führer, von seinem Stammklub Westwien auf die Ersatzbank verbannt, stieß im Sommer 2021 zu den Wachauern und wurde gleich in seinem ersten Jahr mit den Kremsern Meister. Julian Pratschner schloss sich Anfang September des letzten Jahres den „Rot-Gelben“ an, da aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Tobias Auss ein Notstand auf der linken Außenposition herrschte.

Die beiden sympathischen Spieler mutierten binnen kurzer Zeit zu Publikumslieblingen der zahlreichen UHK-Fans, nicht zuletzt auch wegen ihrer menschlichen Qualitäten. Als Präsent gab es für das Duo schmucke Glastrophäen, die an die schöne Zeit in der UHK-Familie erinnern sollen.

Dass Julian Pratschner im Gegenzug Fritz Zahn sein Original-Spieler-Trikot mit der Nummer 29 für die „zwischenzeitliche Aufbewahrung“ übergab, lässt für den Fanklub-Chef etwaige Spekulationen offen: „Im Gepräch mit Julian konnten wir mit ein wenig Phantasie heraushören, dass die Reise mit dem UHK für ihn noch nicht zu Ende sein könnte. Da er sich noch im besten Handballeralter befindet, wäre ein Comeback in Krems also nicht gänzlich ausgeschlossen, zumal ein Meistertitel in seiner Handball-Biografie noch fehlt!“ Zahn abschließend: „Und wo sonst als in Krems wäre dieses Ziel noch realisierbar?“ Vorerst wird sich der Flügelflitzer im September auf eine viermonatige Weltreise nach Asien begeben. Seine Nummer 29 wäre aber für die Zeit danach reserviert ...

Am Mittwoch bestreitet das neu formierte UHK-Team in Hollabrunn das erste Vorbereitungsspiel. Die Weinviertler haben den Sprung in die HLA endlich geschafft. Mit neuem Hauptsponsor im Rücken wurde auf dem Transfermarkt kräftig zugelangt. Unter anderem wechselte auch Wolfgang Filzwieser zur Truppe von Vlatko Mitkov. „Wir ziehen unser Vorbereitungsprogramm voll durch. Das Resultat ist absolut zweitrangig. Es gilt, unsere Neuzugänge zu integrieren“, gibt Trainer Ibish Thaqi die Marschrichtung vor.