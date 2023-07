Alter Teamgeist mit frischem Erfolgshunger

Zu den programmierten Abgängen von Romas Kirveliavičius, Gábor Hajdú, Julian Pratschner und Matze Führer gesellte sich noch Lukas Nikolic. Der gebürtige Wiener wechselte nach drei Saisonen beim UHK leihweise zu Vöslau, wo er sich mehr Spielzeit erwartet. „Die könnte ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen“, kommentiert Thaqi den Wechsel, der eine Rückkehr in den Schoß der Kremser in einem Jahr nicht ausschließt.

Die Neuzugänge haben allesamt noch keine dreißig Lenze auf dem Buckel, sodass man durchaus von einer Verjüngung des Kaders sprechen kann. Mit Willi Jelinek (29) und Teamspieler Moritz Mittendorfer (20) stoßen zwei Akteure des Westwiener Meisterteams zu den „Rot-Gelben“. Der Slowene Tine Gartner (25) hat seine Klasse im Linzer Trikot beim HLA-Semifinalspiel der Wachauer leider eindrucksvoll bewiesen. Mit Tim Rozman (25) vom Tusem Essen konnte man endlich einen Linkshänder für die lange vakante rechte Rückraum-Position engagieren.

Von den Youngsters hat Paul Hofmann zuletzt mehr als nur Kampfmannschaftsluft geschnuppert. Nachgezogen werden der hochtalentierte Tilen Pausits, der noch körperlich Aufholbedarf hat, und Matthias Höllerer. Mario Lippitsch ist aufgrund seines Kreuzbandrisses vorläufig noch außer Gefecht. Dafür wird Tobias Auss nach seiner einjährigen Verletzungspause ein Comeback feiern.

Trainer Ibish Thaqi will in den nächsten Wochen die Zugänge in die Mannschaft integrieren: „Unser alt bewährter Teamgeist, die legendäre UHK-DNA, gepaart mit frischem Erfolgshunger, sollte uns wieder auf die Erfolgsspur führen.“

Fix ist bereits auch, dass die Wachauer heuer im Europcup an den Start gehen werden. Die Serie der Vorbereitungsspiele startet am 2. August mit einem Testgalopp in Hollabrunn, Zwei Tage später kommt es in Krems zum Duell mit dem mährischen Hrachovec-Klub Zubří. Am 5. August empfangen Simek & Co Veszprem aus Ungarn.