Daniel Dicker: „Freue mich auf Flair in der Kremser Halle“

Werbung

NÖN: Du wärest vor zwei Jahren beinahe in Krems gelandet. Warum hat es nicht schon damals geklappt?

Daniel Dicker: 2020 kam dann plötzlich das Angebot aus Deutschland. Diese Chance, mich beim großen Nachbarn weiterzuentwickeln, wollte ich unbedingt wahrnehmen.

Bei Thomas Eichberger war für den Wechsel von Eisenach nach Krems eine gewisse Unzufriedenheit wegen mangelnder Einsatzzeiten ausschlaggebend. Bei dir auch?

Dicker: Das war nicht der Fall. Wir konnten uns nicht mehr vertraglich über eine Weiterverpflichtung einigen. Das Paket hat einfach nicht gepasst, aber ich werde bis zum Saisonende für die Thüringer alles geben. Am Samstag feierten wir einen 30:27-Erfolg in Rostock. Ich will Eisenach erhobenen Hauptes verlassen können.

Hat dich dein alter und neuer Teamkollege Thomas Eichberger beim Transfer in die Wachau wesentlich beeinflusst?

Dicker: Nicht direkt. Eichberger war schon länger in Eisenach unzufrieden und wollte weg. Die Bande zwischen mir und dem UHK Krems bestanden, wie schon erwähnt, vor meiner Zeit in Eisenach. Diese wurde nun gefestigt.

Wie definierst du deine zukünftigen Aufgaben auf dem Spielfeld für den UHK?

Dicker: Natürlich wurde da im Vorfeld auch von Vereinsseite ein Aufgabenprofil für mich erstellt. In der Defensive soll ich zukünftig den Part von Fabian Posch übernehmen und gleichzeitig vorne im linken Rückraum für den nötigen Angriffsdruck sorgen.

Wie siehst du dich selbst als Akteur auf dem Parkett?

Dicker: Ich glaube, dass ich ein spielerischer Typ mit Übersicht bin, nicht überhastet agiere und auch Ruhe ins Spiel bringen kann.

Kannst du den Lesern ein wenig über deinen sportlichen Werdegang erzählen?

Dicker: Mein Vater spielte selbst Handball in der 2. österreichischen Liga und später in einer Hobbytruppe. Als Kind habe ich oft zugeschaut und bin zur Halbzeitpause schon mal selbst mit einem Ball auf das Spielfeld gelaufen. Später begann ich auch Tennis zu spielen. Mit elf oder zwölf Jahren musste ich mich für eine der beiden zeitintensiven Sportarten entscheiden, und das war schließlich der Handball.

Du hast im Grazer oder Harder Dress schon öfter in Krems gespielt. Was blieb dir von diesen Partien besonders in Erinnerung?

Dicker: Die prickelnde Atmosphäre mit den vielen Fans auf den vollen Rängen und zahlreiche packende Auseinandersetzungen. Dieses Flair ist in Österreich schon einzigartig.

Welche Rolle spielt die Nationalmannschaft in deiner Karriere als heimischer Spitzenhandballer?

Dicker: Eine ganz wichtige. Abgesehen von der Ehre, für sein Heimatland zu spielen, kann man bei den internationalen Einsätzen auch selbst für seine handballerische Entwicklung viel mitnehmen. Jetzt wartet auf uns nach den beiden Erfolgen über Estland im Rahmen der WM-Quali mit Island noch eine gewaltige Hürde.

Deine Ziele mit dem UHK?

Dicker: Nach zwei Meisterschaften, einem Cup- und einem Supercup-Sieg mit Hard wäre ein weiterer Titel mit Krems für mich ein Traum.