Das nächste Sommermärchen beim UHK Krems?

Das Schöne im Sport: Es kommt manchmal ganz anders, als man denkt. Aus der Raupe könnte im Juni erneut der Schmetterling schlüpfen. Die NÖN begab sich auf Spurensuche der wundersamen Kremser Wandlung vom Außenseiter zum Meisterschaftsfavoriten.

Kreisläufer Fabian Posch weg, Spielmacher Jakob Jochmann beendet seine aktive Karriere, zum Auftakt im Supercup wurden die Bregenzer vor den eigenen Fans geschlagen, Tobias Auß mit Kreuzbandriss außer Gefecht – mehr als eine Teilnahme im Meister-Play-off hatten auch viele Experten den Kremsern nicht zugetraut, ganz zu schweigen von einer Titelverteidigung.

Kernproblem löste sich in Luft auf. Die Kreisläuferposition wurde als größte Baustelle angesehen und erwies sich schnell als „Fata Morgana“, denn Kenan Hasecic ließ mit seinen herausragenden Leistungen alle Kritiker schnell verstummen.

„Anglerparadies“ Westwien. Der UHK fischte erneut wieder erfolgreich im Westwien-Spielerreservoir. Nach dem Ausfall von Tobias Auss konnte Julian Pratschner, der seine Karriere in der zweiten Liga ausklingen lassen wollte, zu einer Verlängerung seiner HLA-Karriere überredet werden. Und wie schon Matthias Führer entwickelte er sich schnell zu einer Stütze der Mannschaft.

„Next Generation I“. immer stärker Trainer Ibish Thaqi musste heuer den jungen Flügelflitzern Benedikt Rudischer und Stephan Wiesbauer mehr Spielzeiten geben, um den Routiniers wie Matthias Führer oder Julian Pratschner Verschnaufpausen zu verschaffen. Beide bewiesen, dass sie mehr als nur ein Ersatz sind und auch Verantwortung übernehmen können.

„Next Generation II“. bereits im Einsatz Auch Youngsters wie Jonathan Provin, Paul Hofmann oder Jakob Schwanzer dürfen bereits Erstliga-Luft schnuppern. Was in ihnen steckt, haben sie zuletzt in Linz bewiesen, als Ibish Thaqi krankheitsbedingt mit Matthias „Matze“ Führer, Julian Pratschner, Kenan Hasecic und Stephan Wiesbauer gleich vier Stammspieler ersetzen musste.

Zwei wie „Pech & Schwefel“. Goalie Lukas Domevscek steht schon lange nicht mehr im Schatten von Standardkeeper Thomas Eichinger. Seine phänomenale Vorstellung im Siebenmeterschießen beim vorjährigen Halbfinale gegen die Fivers war alles andere als eine Eintagsfliege. Aber nicht nur bei Strafwürfen ist „Luki“ ein verlässlicher Rückhalt, wenn es bei „Eichi“ einmal nicht ganz rund läuft. Beide ergänzen sich perfekt.

Der Trainer – nicht nur ein Taktikfuchs. Schon jetzt ist Ibish Thaqi neben Trainerlegende Mandi Goll der erfolgreichste Coach in der UHK-Klubgeschichte. Was ihn, abgesehen vom taktischen Know-how, auszeichnet, ist seine enge Bindung zur Mannschaft, die versucht, seine taktischen Anweisungen 1:1 umzusetzen.