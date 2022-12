Gefahr zu groß: Kein Match der UHK Krems in Serbien

Nach Rücksprache mit unserem Trainerteam und unseren Spielern hat der Vorstand des Förthof UHK Krems heute einstimmig beschlossen, dass die Mannschaft ein Auswärtsspiel in Novi Sad am Samstag gegen RK Vojvodina nicht bestreiten wird.

Die brutalen Ausschreitungen und Provokationen der serbischen Fans letzten Samstag in der Stadt Krems, teilweise auch an Standorten von Partnern unseres Vereins und nicht zuletzt in der Sporthalle Krems vor einem auch politischen und rassistischen Hintergrund lassen uns keine andere Wahl. Wir haben Vojvodina und seine Fans mit offenen Armen empfangen und wurden bitter enttäuscht. Ganz besonders enttäuscht uns, dass wir von den Vereinsverantwortlichen des RK Vojvodina trotz expliziter Nachfrage im Vorfeld nicht über die Gewaltbereitschaft seiner „Fans“, deren Fahrt nach Österreich über den Verein organisiert war, informiert und aufgeklärt wurden und damit sehenden Auges eine Gefährdung der Sicherheit unserer Familien und Zuschauer in Kauf genommen wurde. Wir müssen davon ausgehen, dass die Sicherheit und Würde unserer Spieler, Betreuer und Fans daher auch beim Rückspiel nicht gewährleistet sein kann und wird.

Der Förthof UHK Krems ist ein Verein, der stolz darauf ist, alle Menschen, egal welcher nationaler Herkunft, zu vereinen. Dies gilt gleichermaßen für unsere Spieler, Kinder, Eltern oder auch Zuschauer mit familiären Wurzeln in Serbien, Ungarn, Kosovo, Bosnien, Kroatien, Albanien oder Slowenien.

Wir wissen, dass diese Entscheidung für alle Beteiligten unangenehm ist und für uns als Verein auch negative Folgen haben kann. Aber wann, wenn nicht in Zeiten wie diesen, muss ein europäischer Sportverein mit über 300 Kindern Haltung und Konsequenz zeigen, wenn derartige Vorkommnisse das Sportliche in den Hintergrund treten lassen, die Sicherheit aller Beteiligten gefährden und das Vertrauen in den Sport erschüttern, und entschlossen gegen Gewalt und Rassismus auftreten?

Ausdrücklich wollen wir betonen, dass sich dieser Beschluss nicht gegen die sehr fairen Spieler und Trainer des RK Vojvodina richtet, welche in Krems tadellos aufgetreten sind. Gerne hätten wir die Entscheidung sportlich in der Handballhalle in Novi Sad vor den wahren Handballfans von RK Vojvodina ausgetragen, dies ist aber nunmehr für uns undenkbar.

So wie der Förthof UHK Krems hiermit klare Position bezieht, erhoffen und erwarten wir uns eine rasche Entscheidung durch die EHF als Ausrichter dieses Wettbewerbes und damit auch ein klares Zeichen gegen jede Form von Gewalt oder Rassismus in dem Sport, den wir alle so lieben.

Förthof UHK Krems. Gegen Gewalt. Für ein Miteinander.