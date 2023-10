Hoffnungsfunke muss beim UHK Feuer entfachen

Mit dem samstägigen Heimspiel gegen den Vertreter aus Mazedonien – Anpfiff 19 Uhr – bestreiten die „Rot-Gelben“ ihr 50. Europacupspiel der Klubgeschichte. Natürlich wäre es wunderschön, dieses Jubiläum mit einem klaren Sieg über Tikveš und dem damit verbundenen Aufstieg zu feiern. Dazu bedarf es allerdings einer anderen Performance als jener, die Kapitän Simek & Co in den letzten Wochen in der HLA aufs Parkett gelegt hatten.

Der Europacup-Trip in Richtung Balkan stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Zuerst löste der traditionelle Besuch der UHK-Spieler am Freitag im Sepp-Doll-Stadion beim Match des KSC gegen Traiskirchen Verwunderung aus, denn die Mannschaft hätte schon längst im Flugzeug Richtung Mazedonien sitzen müssen. Der Flug wurde jedoch von der AUA aufgrund einer Betriebsversammlung kurzfristig gecancelt. Da auch der zweite Versuch via Frankfurt fehlschlug, hoben die Wachauer erst am Samstag um 22.45 Uhr von Wien Richtung Skopje ab.

Kein Wunder, dass sich die Reisestrapazen auch auf dem Parkett bemerkbar machten. Zu allem Überfluss humpelte nach zehn Minuten Moritz Mittendorf vom Feld. Eine Adduktorenzerrung verbannte ihn auf die Ersatzbank, womit dem UHK neben Daniel Dicker eine weitere Abwehrstütze verloren ging. „Die Burschen haben großartig gekämpft, das letzte Wort in Sachen Aufstieg ist noch lange nicht gesprochen“, lässt Trainer Ibish Thaqi, der vom Umfeld stark beeindruckt war, verlauten: „So eine tolle Stimmung habe ich in einer Halle überhaupt noch nie erlebt.“ Und in Anlehnung an das Skandalmatch gegen Novi Sad im Dezember: „Daran hätten sich die sogenannten serbischen ,Fans' ein Beispiel nehmen können!“

Fakt ist, dass die Mazedonier mit drei Serben, einem Bosnier und ihrem nigerianischen Topscorer Ani über einen bärenstarken Kader verfügen, der klar über jenen der Wachauer zu stellen ist. Thaqi: „Meine Mannschaft wird am Samstag alles raushauen. Moritz Mitterndorfer ist wieder mit von der Partie und – die Hoffnung stirbt zuletzt!“