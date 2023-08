Ein UHK-Trio bei der WM

Die Österreicher holten bei der U19-WM mit Rang 13 unter den 32 Teilnehmern das bisher beste Ergebnis in der ÖHB-Geschichte und toppten damit Rang 16 aus dem Jahr 2013.

In der Vorrunde waren Mexiko und Chile keine Stolpersteine. In der Gruppenphase gab es gegen Norwegen, Dänemark und Nordmazedonien nichts zu holen. Paul Hofmann, der es im Turnier auf stolze 16 Treffer brachte, mit einem Erklärungsversuch: „Das Niveau des skandinavischen Kaders ist enorm. Zwischen dem ersten und zweiten Brett besteht praktisch kein Leistungsunterschied.“ In Platzierungsspielen folgten zwei weitere Siege der Österreicher gegen Slowenien (28:25) und Brasilien (16:13).

Das Kremser Trio konnte bei der WM reichlich internationale Erfahrung sammeln. Die drei Teilnehmer stießen diese Woche wieder zum Mannschaftstraining.

Ziel von Paul Hofmann ist natürlich ein zukünftiger Stammplatz in der UHK-Kampfmannschaft: „Dafür will ich alles geben. Natürlich werde ich auch im HLA-Challenge-Team auflaufen, wenn es terminmäßig passt. Das ist mit den Trainern so abgesprochen.“ Der zukünftige Einsatzbereich von Sinan Alkic wird nach dem Erwerb von Willi Jelinek als zweiter Kreisläufer neben Kenan Hasecic hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Wachauer liegen.