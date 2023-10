Entfesselte Kremser stürmten in EHF-Cuprunde 3

FÖRTHOF UHK KREMS - GRK TIKVEŠ KAVADARCI 33:25 (17:13).Im Gegensatz zu den letzten Partien legten die Wachauer einen Traumstart aufs Parkett, hatten de facto mit einer 5:1-Führung nach knapp sieben Minuten den Rückstand der ersten Partie bereits egalisiert. Die Mazedonier wirkten geschockt, weil auch UHK-Keeper Thomas Eichberger mit einer Glanzparade nach der anderen die Verunsicherung der Gästeoffensive weiter steigerte. Im ersten Spielabschnitt konnte sich „Eichi“ elf Mal erfolgreich auszeichnen. Eine sehenswerte Quote des rot-weiß-roten Teamkeepers, der zuletzt nach den schwachen Vorstellungen der „Rot-Gelben“ schon ein wenig im Kreuzfeuer der Kritik stand. Tobias Auss fungierte als „Spezialbewacher“ für die Tikvešer Wurfkanone Obina Ani, der in der ersten Partie mit zehn Volltreffern geglänzt hatte. Der UHK-Flügelflitzer schaltete den Legionär aus Nigeria im Verbund mit seinen Mannschaftskollegen nahezu komplett aus. Zwei Erfolgserlebnisse aus sechs Wurfversuchen waren am Ende seine magere Ausbeute. Auch im Angriff präsentierten sich die Wachauer wie hochkonzentriert, ließen den Ball schnell in ihren Reihen zirkulieren und profitierten im Konterspiel von den Fehlern des Konkurrenten. Beim Spielstand von 12:6 bestand erstmals die Möglichkeit, den Vorsprung auf satte sieben Treffer auszubauen. Ein vergebener Strafwurf von Marko Simek ließ den UHK-Motor kurzfristig ein wenig stottern. In Summe zählte der Kremser Kapitän als Spielmacher wieder zu den stärksten Akteuren der Heimischen. Zum Halbzeitpfiff zeigte das Plus von vier Toren nach wie vor Richtung EHF-Cuprunde 3.

Tikveš wurde regelrecht an die Wand gespielt

Auch im zweite Abschnitt legten die Kremser eine furiose Anfangsphase hin. Das Gäste-Ensemble, stets angefeuert von rund 60 friedvollen echten Fans aus Mazedonien, hatte dem heimischen Angriffsfurioso nichts mehr entgegen zu setzen. Die dritte Chance, den Vorsprung erstmals auf sieben Treffer auszubauen, nutzte Tim Rozman in Minute 39. Der Linkshänder aus Slowenien bot seine bisher beste Leistung im rot-gelben Jersey und wurde nach Spielschluss zurecht zum Kremser „Player-of-the Match“ gekürt. Trainer Ibish Thaqi konnte seine Youngsters Sinan Alkic und Jonathan Provin ohne Stress Europcupluft schnuppern lassen, nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich auf elf Treffer angewachsen war (Torschütze Kenan Hasecic zum 27:16 in Minute 49). Der eingewechselte zweite UHK-Goalie Lukas Domevscek stand in der Folge seinem Kollegen Thomas Eichberger um nichts nach. Auch wenn die Nordmazedonier im Finish noch ein wenig für Resultatkosmetik sorgen konnten, stand der klare Sieg und der damit verbundene sensationelle Aufstieg des Traditionsteams aus der Wachau in die dritte EHF-Cuprunde nicht mehr in Frage.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): Wir waren in allen Belangen überlegen. Die Mannschaft hat endlich gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt und ich bin richtig stolz auf die Burschen. Dieser Sieg war das richtige Doping für die zwei kommenden HLA-Partien im Rahmen einer „Englischen Woche“ in Linz und gegen Hard.

Krems: Eichberger, Domevscek; Simek (4), Rozman (8), Auss (7) , Rudischer (3), Hasecic (3), Wiesbauer (1), Jelinek (1), Gartner (1), Feichtinger (2), Paul Hofmann (3), Proin, Alkic; Tikveš: Gemaljević, Velkov; Anastasovski (5), Ordanco Lazov (2), Mijatović, Temelkoski (1), Sokolov, Stefanović (3), Manaskov (2), Okarov, Organdjiev, Shuleski, Kocev, Simić (5), Majić (5), Miki, Lazov, Ani (2); Kremser Sporthalle, 1100 Zuschauer; Schiedsrichter Lovin/Stanku (eine souveräne Leistung der beiden Ladys aus Rumänien); EHF Delegierter: Tihomir Kasunić (Kroatien).