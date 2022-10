Europacup-Doppelpack in der Kremser Sporthalle

Werbung

Gerne erinnert sich Trainer Ibish Thaqi an seine Europacup-Einsätze im rot-gelben UHK-Jersey. Vor dem Westwien-Spiel (nach Redaktionsschluss am Mittwoch) wollte sich der Chefcoach aber überhaupt nicht mit dem Gegner aus Griechenland befassen: „Die Partie in der Südstadt hatte für mich allererste Priorität, zumal es gegen Hard den ersten Dämpfer gab.“

Warum kommen eigentlich beide Spiele in Krems zur Austragung? Thaqi: „Die Griechen wollten ursprünglich beide Matches in Saloniki organisieren. Das konnten wir unseren Fans nicht antun. So einigten wir uns auf die Wachau-Metropole als Spielort.“

In der Vorsaison schrammten die Kremser gegen den Schweizer Vertreter Aarau knapp am Aufstieg in die nächste Runde vorbei. Besonders schmerzlich damals: Der alles entscheidende letzte Treffer der Eidgenossen war irregulär, was von Fans mit Handys auch dokumentiert wurde. Den VAR gibt es aber nur im Spitzenfußball.

Thaqi verschwendet aber daran keine Gedanken mehr: „Wir haben uns dann mit dem Meistertitel belohnt. Der hat einen höheren Stellenwert!“

Ein Fragezeichen bleibt der Einsatz von Matthias Führer, dessen frühzeitiger Ausfall im HLA-Gipfel gegen Hard die Mannschaft entscheidend schwächte. Der Chefcoach hofft, dass der routinierte Flügelflitzer in den beiden Europacup-Partien wieder einsatzfähig ist: „Gegen sein Ex-Team Westwien musste er noch pausieren. Die Fersenbeinprellung macht ,Matze‘ bekanntlich schon länger zu schaffen.“