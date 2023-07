Kremser Gegner kommt aus Nordmazedonien

Die Wachauer müssen am 14. Oktober zuerst auswärts antreten. Eine Woche später erfolgt das Rückspiel in Krems. Die „Rot-Gelben“ hoffen nach den skandalösen Fanausschreitungen in Krems im Dezember rund um das Spiel gegen serbischen Klub HC Vojvodina Novi Sad diesmal auf zwei sportliche faire und wertschätzende Auseinandersetzungen auf dem Parkett und natürlich auch abseits der Platte.

Für UHK-Trainer Ibish Thaqi ist die gegnerische Mannschaft vorläufig noch ein weißes Tuch: „Ich kenne zwar die Region ein bisschen, die so wie Krems für guten Wein bekannt ist und werde mir in den nächsten Wochen Material über Tikveš organisieren. Auf jeden Fall sind die Nordmazedonier für uns ein attraktiver Gegner, der mit den bekannten handballerischen Grundtugenden der Teams vom Balkan ausgestattet sein wird.“ GRK Tikveš Kavadarci belegte in der makedonischen Superleague in der abgelaufenen Saison Rang 4.

Bregenz und die Fivers müssen bereits im September bereits in der ersten Runde ran. Die Vorarlberger bekommen es mit Mistra aus Estland zu tun. Die Wiener müssen nach Luxemburg zum HC Berchem.