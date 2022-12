Kremser lassen Urteil nicht auf sich sitzen

Werbung

Nach intensiver Beratung mit dem Vorstand beschlossen die Kremser, gegen das Ersturteil Einspruch zu erheben. Dabei will die Stadt Krems nicht nur für die Protestgebühr von 1.000 Euro aufkommen, sondern sagte dem Klub auch parteiübergreifend in ihrer Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember weitere Unterstützung in diesem Verfahren zu.

In einem gemeinsamen Brief an den Europäischen Handball von Sportlandesrat Jochen Danninger, Bürgermeister Reinhard Resch und Sportstadträtin Bernadette Laister bedauern sie auch, dass vom Österreichischen Handballverband keine klare Positionierung zu den Vorfällen eingenommen wurde.

Der weitere Wortlaut: „ Die EHF hat aus unserer Sicht bis dato die Chance vertan, ein klares Zeichen für Fairplay und gegen Gewalt im (Handball-)Sport zu setzen. Vielmehr wird der UHK Krems, der sich nichts zuschulden kommen hat lassen, mit einer unverhältnismäßig hohen Geldbuße in Höhe von 7.500 Euro abgestraft, während Vojvodina den Aufstieg geschenkt bekommt und quasi gleich viel Strafe wie Krems zu zahlen hat.“

Aus EHF-Sicht zu schnell reagiert

Für EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner, ein gebürtiger Tullner, hätte der UHK mit der Weigerung, in Novi Sad nicht anzutreten, nicht sofort an die Öffentlichkeit gehen sollen. Dadurch war der Verband laut Statuten verpflichtet, auch ein Verfahren gegen Krems einzuleiten (Lesen Sie dazu auch den Bericht auf Seite 85 im Sport-Landesteil).

Länger warten – höhere Kosten

Von den Wachauern wurde zuerst nur angedroht, das Rückspiel nicht wahrzunehmen, wenn die Serben nicht ein Sicherheitskonzept für ihr Heimspiel vorlegen. Immerhin wurden Kremser Spieler während der Partie bedroht und bespuckt. Dieser Forderung kam Novi Sad nicht nach, worauf endgültig abgesagt wurde. Immerhin galt es die Flüge nach Serbien zu stornieren. Die Kosten wären weiter in die Höhe geschnellt, hätte man noch länger zugewartet.

Täter-Opfer-Umkehr

Die Hooligans stammten alle aus der serbischen Fußball-Szene (FC Vojvodina), hatten also mit Handball wenig am Hut. Diesen rund 70 Personen ging es nur um Krawall und Randale, was sich durch die Ausschreitungen in der Kremser Innenstadt bestätigte. Das Traurige an der Sache: Dem Klub musste es durchaus bewusst gewesen sein, für welche Personen sie im Vorfeld beim UHK die Eintrittskarten bestellt hatten ... Nach all diesen Vorkommnissen dann mit dem Aufstieg und einer auch finanziell mehr als milden Strafe belangt zu werden, grenzt schon an Chuzpe.

Ungleichgewicht der Strafen

Ob die Serben auch für den von den Hooligans im Umfeld angerichteten Schaden (Polizeieinsatz mit Begleitung bis zur Staatsgrenze etc.) laut EHF-Urteil aufkommen, bleibt ebenfalls zu bezweifeln. Das Ungleichgewicht der Strafen für die Verursacher und die Opfer, die sich nach dem Skandal in Krems keiner weiteren Gefahr aussetzen wollten, bleibt auch ohne die obigen Kosten bestehen.