Fivers warfen Kremser aus dem Cup

FÖRTHOF UHK KREMS - HC FIVERS MARGARETEN 35:38 (16:21).

Der Griff nach dem Final-Four blieb dem zehnfachen UHK-Torschützen Julian Pratschner gegen die Fivers bei der 35:38-Heimniederlage versagt. Foto: NÖN, Bert Bauer, BERT BAUER

Das Cup-Out hatte ihren Ursprung bereits in den ersten zehn Minuten. Dass die Gastgeber in der Anfangsphase drei Lattenknaller zu verzeichnen hatten, war vorerst nur eine ärgerliche Randerscheinung. Dagegen wirkte sich eine fragwürdige 2-Minuten-Strafe für Sebastian Feichtinger – sein Wurf soll Fiver-Keeper Tanic im Gesicht getroffen haben - fatal aus. In doppelter Unterzahl lagen die Wachauer nach zehn bereits Minuten 3:9 zurück. Die UHK-Defensive, die ihren Chefstrategen Gabor Hajdu krankheitsbedingt vorgeben musste, fand auch danach in Vollbesetzung keinen Zugriff auf das wendige Margaretner Offensivspiel. Davon waren auch die beiden Torleute betroffen. Erst beim Stand von 10:18 erfolgte die erste erfolgreiche Intervention von Thomas Eichberger. Drohte den Wiener einmal ein Zeitspiel, schafften sie es sgets, den drohenden Ballverlust mit dem oft letzten verbleibenden – erfolgreichen - Wurf zu entgehen. Der Fünftore-Rückstand zur Pause ließ noch aber noch einen rot-gelben Funken Hoffnung glühen.

Funken der Hoffnung loderte dreimal auf

Nach dem Seitenwechsel konnten Simek & Co weiter verkürzen und sich beim Stand von 19:22 langsam den Fivers annähern. Die Truppe von Peter Eckl nützte aber weiter die Unzulänglichkeiten der Kremser eiskalt aus und verschaffte sich immer wieder Luft. Noch dreimal pirschten sich die Wachauer auf Schlagdistanz heran (22:25, 23:26, 24:27). Für eine Wende reichte es aber nicht mehr, zumal im Angriff weiter die besten Möglichkeiten ausgelassen wurden. So blieben es in den Schlussminuten nur noch bei einer Ergebniskorrektur. Die Fivers-Akteure durften mit ihren mitgereisten Anhängern nach dem Schlusspfiff über die Final-Four-Teilnahme jubeln.

Die Fivers waren auf die Pässe von Marko Simek (l.) an Kreisläufer Kenan Hasecic sehr gut eingestellt, sodass diese zuletzt erfolgreiche Achse nicht zum Tragen kam. Foto: NÖN, Bert Bauer, BERT BAUER

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (10/3), Stephan Wiesbauer (5), Marko Simek (4), Matthias Führer (4), Romas Kirveliavičius (4), Kenan Hasecic (3), Daniel Dicker (2), Sebastian Feichtinger (2), Benedikt Rudischer (1).

Tore Fivers Margareten: Marin Martinovic (8/3), Erich Damböck (8), Marc-Andre Haunold (5/2), Vincenk Schweiger (3), Philipp Gangel (3), Maximilian Riede (3), Lukas Gangel (2), Thomas Seidl (2), Leander Brenneis (1), Markus Kolar (1), Fabian Glätzl (1), David Brandfellner (1).

Marko Simek (UHK Krems): „Wir haben heute den Beginn voll verschlafen, waren einfach zu wenig aktiv, haben zu viele Chancen ausgelassen und Bälle durch technische Fehler verschenkt. Nach der Pause waren wir mehrmals knapp dran, agierten aber weiter zu fehlerhaft.“

Marc-Andre Haunold (Fivers): „Wir waren am Beginn im Gegensatz zu den Kremsern voll im Saft. Den Vorsprung aus den ersten zehn Minuten konnten wir danach super halten und als ruhigere und sicherere Mannschaft den Vorsprung in der Folge trocken über die Zeit bringen.“