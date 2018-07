Die dunklen Gewitterwolken, über der Finanzgebarung des UHK, die nach dem Rückzug von Hauptsponsor „Moser Medical“ kurzfristig aufgezogen waren, haben sich vergangene Woche endgültig verflüchtigt. Die „Rot-Gelben“ präsentierten mit der Erber Group einen in der Region verankerten Global Player in der Futtermittelindustrie als neuen Hauptsponsor.

„Das ist allein der Verdienst von Alex Hofmann, der den Deal aufgrund der persönlichen Kontakte zu Erich Erber eingefädelt hat“, streut Obmann Josef Nussbaum seinem Vorstandsmitglied Rosen.

Sponsor beeindruckte die Arbeit im Klub

Überzeugt hat den Newcomer vor allem die Art und Weise, wie in Krems professionell, zukunftsorientiert und vor allem mit sozialen Bewusstsein und gesellschaftlicher Verantwortung gearbeitet wird. Erber in der offiziellen Presseaussendung des Klubs: „Ich freue mich sehr, in Zukunft die sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vision des UHK Krems begleiten und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter nachhaltig unterstützen zu können.“

Das Interessante an dieser Zusammenarbeit: Die Erber Group prangt auf den Dressen als neuer Hauptsponsor, „Moser Medical“ bleibt aber für ein weiteres Jahr Bestandteil des Klubnamens. Nussbaum: „Ich konnte meine Freunde in Rohrendorf dazu bewegen, für ein weiteres Jahr im UHK-Boot zu bleiben, was einen ansehnlichen Betrag in die Klubkasse spült. Unser wirtschaftlicher Handlungsspielraum ist dadurch für die Saison 18/19 gesichert.“