GKL Ladys vernaschen Tabellenführer

Wenn man vier langzeitverletzte Stammspielerinnen vorgeben muss, dann liegen die Chancen auf einen Punktegewinn im einstelligen Prozentbereich. Die GKL-Ladys bewiesen aber, was alles möglich ist, wenn man mit Selbstvertrauen, hundertprozentigem Einsatz und einer hervorragenden Torfrau an die Aufgabe herangeht.

Nach einem mäßigen Start (0:3) kam das Heimteam immer besser in Fahrt und ging mit einer Dreitore-Führung in die Kabine. Das Leaderteam aus St. Pölten war vor allem von der Defensivstärke der Heimmannschaft überrascht, wobei Carina Seitner mit ihren tollen Reflexen im GKL-Gehäuse die Verunsicherung der Gegnerinnen verstärkte. Aber auch mit der 20:13-Führung war der Kuchen noch nicht gegessen. Trainer Dieter Ripper musste seinen Stammkräften Verschnaufpausen geben und St. Pölten hatte plötzlich wieder Tuchfühlung mit den Ladys (22:24). Der Außenseiter blieb aber in der Schlussphase cool und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

„Jede hat für jeden gekämpft. Ich bin mächtig stolz auf die Mädchen, vor allem auf unsere offensive Deckung, die den St. Pöltnerinnen am Ende den Nerv zog“, freute sich auch Ripper, der sich mit Heimkehrerin Vanessa Primmer a la longue eine weitere Leistungssteigerung erwartet.