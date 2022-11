„Goldener UHK-Herbst“ war nicht voraussehbar

Werbung

Im Europacup souverän weiter, lange Zeit HLA-Leader, obwohl es in den Spielen nie gänzlich rund lief. Sogar gegen Hard war man nahe dran, im Finish die einige Niederlage noch abzuwenden. Was macht den vielseitig unterschätzten Titelträger gegenwärtig so stark?

Gelungene Transferpolitik

Die Neuzugänge passten so wie Goalie Thomas Eichberger im Jänner perfekt in das UHK-Mannschaftsgefüge. Daniel Dicker ist sowohl in der Defensive als auch im Angriff sofort zu einem wichtigen Angelpunkt geworden. Als Tobias Auß kurzfristig verletzungsbedingt ausfiel, wurde nach „Matze“ Führer mit Julian Pratschner ein Ersatz ins Boot geholt, der seine große Klasse bereits von Anfang auch im rot-gelben Dress unter Beweis stellte.

Die neuen Teamstützen

Vor allem Kenan Hasecic traute man nach dem Abgang von Fabian Posch nicht zu, so nahtlos in dessen Fußstapfen zu treten. Die Nummer 1 am Kreis glänzt nicht nur mit hohen Abschlussquoten, sondern ist auch im Defensivblock ein stabiler Faktor. Jakob Jochmann wird zumeist von Marko Simek und Sebastian Feichtinger vertreten. Mit Lukas Nikolic und Mario Lippitsch hat Trainer Ibish Thaqi aber zwei Youngsters als weitere Lenker des UHK-Spiels im Köcher. Beide punkten zusätzlich mit ihrer Zweikampfstärke. Die zweite Flügelzange mit Benedikt Rudischer und Stephan Wiesbauer ist mehr als nur eine kurzfristige Notlösung auf der Platte.

Der Trainer

Ibish Thaqi findet durch seine Art einen perfekten Zugang zu den Spielern. Als „Taktikfuchs“ genießt er auch höchste Anerkennung bei den Routiniers, was in Summe zu einer harmonischen Einheit führt. Berechtigte Kritik wird von den Spielern dadurch offen und vertrauensvoll ohne Missmut zur Kenntnis genommen.