Die 34 Plusgrade in der Sporthalle waren für die Thaqi-Schützlinge zum Auftakt der Vorbereitungsspiele die weit größere Herausforderung als die jeweiligen Gegner.

Dass punkto Schnelligkeit und Spielfluss noch jede Menge Luft nach oben besteht, war auch für Trainer Ibish Thaqi zu erwarten: „Natürlich ist die Mannschaft nach den letzten intensiven Trainingseinheiten etwas müde, dazu kamen noch die tropischen Temperaturen in der Halle.“

Größere Kaliber am Wochenende

Im Spiel gegen Korneuburg ließ vor allem Lucian Fizuleto bereits sein großes spielerisches Potenzial aufblitzen.

Gegen St. Pölten wurde Gabor Hajdu vom Coach nur in der Defensive eingesetzt. „Unser Neuzugang hat sich im Training zwei Finger seiner Wurfhand ausgerenkt. Sein Einsatz in der Offensive wäre daher zu riskant gewesen“, so Thaqi.

Am Wochenende warten auf die Rot-Gelben im Rahmen der Vorbereitung schon größere Kaliber. Am Freitag empfangen Jochmann & Co in Krems Bärnbach/Köflach (19.30 Uhr). Tags darauf geht es zu einem internationalen Turnier nach Bruck, wo die Wachauer unter anderem auf den slowenischen Erstligisten Krsko treffen. Die weiteren Teilnehmer sind Gastgeber Bruck und die Fivers aus Margareten.