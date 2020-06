Die Spieler verabschiedeten sich kürzlich in die Sommerpause. Der neu zusammengestellte Kader trifft wieder am 13. Juli zum ersten Saison-Vorbereitungstraining zusammen.

Dass mit Gabor Hàjdu als Nachwuchstrainer eine Zukunftslösung in Krems gefunden wurde, freute auch Coach Ibish Thaqi: „Gabor passt sportlich und menschlich voll zu uns und ist vor allem ein Stabilitätsfaktor des UHK-Defensivblocks.“ Die noch zu besetzende Position im rechten Rückraum betreffend übt sich der Chefcoach in Geduld: „Ein Schnellschuss ist nicht notwendig. Ich will die möglichen Kandidaten auch bei Probetrainings vorher genau unter die Lupe nehmen.“

Obmann Josef Nussbaum dagegen will den Linkshänder-Transfer, wenn möglich, auf jeden Fall vor Meisterschaftsbeginn über die Bühne bringen: „Da Punkte aus dem Grunddurchgang mitgenommen werden, ist es wichtig, dass zum Saisonanpfiff die stärkste Mannschaft auf der Platte steht.“