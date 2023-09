Handballer präsentierten ihre Erfolgsteams in der Altstadt .

„No risk, no fun!“ Die Kremser wählten den Termin der Teampräsentationen ausgerechnet einen Tag nach dem HLA-Auftakt in Vöslau. Nicht auszurechnen, wenn sich die „Rot-Gelben“ auf dem „Täglichen Markt“ mitten in der Kremser Altstadt ihren Fans nach einer Niederlage hätten präsentieren müssen. Dem war nicht so, denn Sebastian Feichtinger sorgte in der Thermalstadt mit dem 32. UHK-Treffer in der Schlussphase für eine gelungene Vorstellung der Mannschaften am darauffolgenden Tag.