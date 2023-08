„Hard ist mein absoluter Titelfavorit“

JAGS VÖSLAU

Mit den Neuerwerbungen Romas Kirveliavičius und Lukas Nikolic aus Krems sowie Tormann-Routinier Thomas Bauer sollte der Klub heuer keine Abstiegssorgen haben. Tipp: Rang 10

ALPLA HARD

Die „Roten Teufel“ sind der Titelfavorit Nummer 1. Vor allem das Tormann-Duo mit Golub Doknic und Constantin Möstl wird den gegnerischen Angreifern das Leben schwer machen. Auch Dejan Babić aus Linz ist stärker einzuschätzen als die Abgänge Jadranko Stojanović und Lukas Schweighofer, der in die Steiermark zurückkehrte. Mit Nico Schnabl steht auch ein starker Spielmacher zur Verfügung. An den Vorarlbergern wird auf dem Weg zum Titel kein Weg vorbeiführen. Tipp: Rang 1

HC LINZ AG

Der Serienmeister der 80er-Jahre fand zuletzt in die Erfolgsspur zurück. Der Star ist die Mannschaft. Der Sensationsrun der Vorsaison weckte auch wieder das Handballinteresse in der Sportstadt Linz. Mit Westwiens Flo Kaiper wurde das Karriere- ende von Markus Bokesch gut kompensiert. Fraglich ist, wie sich der Abgang von Dejan Babić, der zusammen mit Lucijan Fižuleto eine perfekte Achse in der Offensive gebildet hatte, auswirken wird. Aufgrund des guten Kollektivs sollte die Mannschaft heuer wieder ganz vorne landen. Tipp: Rang 3

SC FERLACH

Die Kärntner sind auch dieses Jahr wieder ein unbeschriebenes Blatt. Jahr für Jahr herrscht in der Büchsenmacherstadt eine große Fluktuation, die sich diesmal in Grenzen hielt. In der Ferlacher Heimhalle werden die Punkte wieder hoch hängen. Tipp: Rang 7

BREGENZ HANDBALL

Mit Markus Mahr von Meister Westwien wurde ein Goldgriff getan. Teamkreisläufer Tobias Wagner ist auf jeden Fall die bessere Alternative zum oft unberechenbaren deutschen Marcel Timm. Die Erwartungshaltung an Trainer Marko Tanas-ković ist groß, so dass durch den breiten Kader auch der Abgang von Flügelflitzer Marian Klopcic, der in den letzten zehn Jahren das Dress der Vorarlberger trug, verkraftet werden sollte. Tipp: Rang 5

SCHWAZ HANDBALL TIROL

Mit dem Margaretner Boris Tanic und Aliaksei Kishou verfügen die Tiroler nun über ein bärenstarkes Torhüter-Duo. Westwien-Zugang Samuel Kofler peppt das starke Mannschaftsgefüge weiter auf. Interessant wird auch sein, wie sich der Ex-Kremser Thomas Kandolf bei seinem Comeback auf der Platte in Tirol schlägt. Für ganz vorne sollte es für die Mannen um Krems-Schreck Armin Hochleitner aber nicht reichen. Tipp: Rang 6

UHC HOLLABRUNN

Vlatko Mitkov ist es gelungen, die makedonische Spielphilosophie erfolgreich den Weinviertlern einzuimpfen. Die Aufsteigseuphorie beim Kremser Lokalrivalen mit Langzeit-Teammanager Gerhard „Gedi“ Gedinger ist groß. Das große Fragezeichen ist, wie schnell die zahlreichen Neuzugänge ins Mannschaftsgefüge integriert werden können. Tipp: Rang 9

HSG GRAZ

Die Steirer haben sich mit Lukas Schweighofer und Srđan Pre-dragović verstärkt und zogen einige Talente in die Kampfmannschaft nach, aber das Erreichen des Viertelfinales wäre schon das Optimum. Tipp: Rang 8

HSG KÖFLACH/BÄRNBACH

Die Blütezeit der beiden Teams, die seit Jahren eine Spielgemeinschaft bilden, ist lange vorbei. Schon zweimal sind die Steirer im letzten Moment von der HLA-Abstiegsschaufel (Corona, Ligaaufstockung auf zwölf Teams) gesprungen. Auch heuer befindet sich die Mannschaft wieder im Umbruch. So wird es einige Zeit dauern, damit die Automatismen wieder funktionieren. Vorerst büffeln die Neuzugänge aus dem Ausland auch noch fleißig Deutsch. Tipp: Rang 12

FIVERS MARGARETEN

Kontinuität ist das Zauberwort bei den Wienern, die nach den Abgängen von Wolfgang Filz-wieser und Boris Tanic mit Ausnahme des Grazer Tormanns Leon Bergmann wieder einmal auf den Eigenbau setzen. Die Nachwuchsabteilung sorgt jedes Jahr dafür, dass Lücken sehr schnell geschlossen werden. Die Fivers-Spielphilosophie mit Schwerpunkt „schnelles Umschaltspiel“ wird vielen Konkurrenten Probleme bereiten. Tipp: Rang 4

BT FÜCHSE

Die Veränderungen im Kader mit dem Ex-Kremser sind überschaubar. Für das Meister-Play-off wird es nicht reichen. Tipp: Rang 11

UHK KREMS

Dass endlich mit Tim Rozmann ein Linkshänder auf dem rech-ten Aufbau einlaufen wird, eröffnet neue Perspektiven im Angriffsspiel. Auch Tine Gartner wird ob seiner Qualitäten „Matze“ Führer am rechten Flügel gut ersetzen. Man kann gespannt sein, wie sich der neu formierte Defensivblock ohne Gábor Hajdú und Romas Kir-veliavičius schlägt. Ob die Mannschaft einen ähnlichen Lauf wie im Vorjahr hinlegen wird können, ist möglich. Trotz des erneuten Umbruchs ist Trainerfuchs Ibish Thaqi heuer wieder alles zuzutrauen. Tipp: Rang 2