Hard stürzte UHK Krems von der Tabellenspitze .

Die HSG Graz hat am Samstag in der zehnten Runde die Tabellenführung in der Handball-Herrenliga übernommen. Die Steirer besiegten SC Ferlach 31:29 und profitierten von einem Umfaller des bisherigen Spitzenreiters UHK Krems.