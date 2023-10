Harder Dampfwalzer überrollte überforderte Kremser

FÖRTHOF UHK KREMS – ALPLA HARD 29:37 (10:20). Die Gäste dominierten von der ersten Minute an die Partie. Simek & Co fanden keinen Zugriff auf das dynamische, schnelle und dadurch druckvolle Angriffsspiel der Vorarlberger. Während die „Roten Teufel“ der UHK-Defensive gehörig einheizten, wurden die zahlreichen Verlegenheitswürfe der Heimischen eine leichte Beute von Constantin Möstl, der am Ende des Duells eine sensationelle Quote von 43 Prozent arretieren Bällen vorzuweisen hatte.

Timeout: „Notbremse“ zeigte keine Wirkung

Nach einer Viertelstunde zog Krems-Trainer Ibish Thaqi beim Stand von 5:11 mit dem ersten Timeout die Notbremse, die allerdings kaum Wirkung zeigte. Drei Treffer in Serie von Ante Tokić zum 7:17 ließen die „Rot-Gelben“ in Minute 22 erstmals zweistellig in Rückstand geraten. Dieses Minus hatte dann auch bis zur Halbzeitsirene Bestand.

Mehr als Schadensbegrenzung nicht mehr möglich

So gesehen konnte das Ziel der Kremser nach dem Seitenwechsel nur sein, den Rückstand nicht auf eine historisch zweistellig hohe Niederlage anwachsen zu lassen. Erst in der Schlussphase, als die Vorarlberger sichtlich zurückschalteten, konnte dieses Vorhaben vom UHK realisiert werden. Im Mittelpunkt stand nach wie vor der frühere West Wien-Keeper Constantin Möstl, an dem sich die Kremser mit Ausnahme von Benedikt Rudischer die Zähne ausbissen. Der junge UHK-Flügelflitzer und der Harder Schlussmann wurden danach auch zurecht zu den „Men-of-the-Match“ gekürt.

Verschleiß durch viele Spiel der letzten Wochen?

Beim engen Kader der Wachauer stellt sich die Frage, ob die geballte Anzahl der Spiele in den letzten beiden Wochen nicht doch Verschleißerscheinungen hervorgerufen haben. Die Vorarlberger, im Jahr zuvor noch in der Europea-League im Einsatz, haben heuer völlig auf eine Teilnahme verzichtet und fokussieren sich voll auf die heimische Punktejagd. Mit Erfolg, so scheint es. Die zweiwöchige Meisterschaftspause wegen des Nationalteam-Einsatzes sollte jetzt für die Wachauer gerade recht kommen.

Krems: Eichberger, Domevscek; Dragoun, Simek (1), Rozman (4), Auss (3/1), Rudischer (8/2), Hasecic (3), Wiesbauer (2), Jelinek (1), Gartner (2), Feichtinger (1), Paul Hofmann (2), Provin, Alkic, Mittendorfer (2); Hard: Möstl, Doknić; Antanavicius (5), Stevanović (1), Schmid (2), Raschle (4), Tokić (8/2), Mischi, Schnabl (2), Achilles (3), Fritsch (1), Timon Lürzer, Robin Lürzer, Horvat (8), Sgonc, Wüstner (3); Kremser Sporthalle, 900 Zuschauer; Schiedsrichter: Brkic/Jusufhodzić (Das Duo hatte in dieser einseitigen Partie keinerlei Probleme).

„Haben einen rabenschwarzen Tag erwischt!“

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, während den Hardern in diesem Spiel alles aufgegangen ist. Ich denke da nur an die beiden Toptorschützen Horvat und Topic, die mit jeweils acht Treffern eine hundertprozentige Torausbeute vorzuweisen haben. Während beim Gegner nahezu jeder Wurf ein Treffer war, haben wir vorne oft die besten Einschussmöglichkeiten ausgelassen. Aber so schlecht wie in dieser Auseinandersetzung sind wir wirklich nicht.“