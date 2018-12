FIVERS MARGARETEN - MEDICAL UHK KREMS 28:29 (16:16).

Der Bann ist gebrochen! Über zehn Jahre mussten die Kremser Handballer warten, um endlich wieder einmal die Hollgasse als Sieger verlassen zu können. In einer bis zur Schlusssekunde hochdramatischen Partie behielten Simek & Co mit 29:28 die Oberhand und stießen den regierenden Meister in die Spusu-Quali-Gruppe.

Die Wachauer ließen von Beginn an die Heimschlappe gegen Graz vergessen, nahmen das körperbetonte Spiel des Erzrivalen von der ersten Minute an und lagen in Hälfte eins zumeist knapp in Front. Die Fivers ließen sich aber nicht abhängen, schafften vor der Pause in Unterzahl durch Lukas Hutecek kurzzeitig den resultatmäßigen Turnaround, ehe es nach einem Treffer von UHK-Flügelflitzer Tobias Auss mit 16:16 in die Kabinen ging.

Die ersten Minuten von Hälfte 2 standen ganz im Zeichen der beiden Torhüter. Zuerst glänzte Fivers-Keeper Wolfgang Filzwieser zwischen den Pfosten, dann aber zeigte auch der routinierte Krems-Goalie Michal Shejbal seine Klasse. Den Kremsern gelang es aber in der Folge nicht, aus Überzahlspiel Kapital zu schlagen. Im Gegenteil: der türkische Legionär Doruk Pehlivan, den die Moser-Boys in den ersten dreißig Minuten noch hervorragend im Griff hatten, schlug plötzlich dreimal in Folge zu (23:20). Sieben Minuten vor Schluss führten die Wiener gar mit vier Treffern Differenz (27:23).

Im Semifinale des Vorjahres hatte die Thaqi-Truppe auf diesem Parkett im Finish noch eine Drei-Tore-Führung vergeigt, aber diesmal war es umgekehrt. Dem groß aufspielenden Lucijan Fižuleto (vier Treffer in Serie!) und Regisseur Jakob Jochmann gelang in Unterzahl eine Minute vor dem Ende der vielumjubelte Ausgleich zum 28:28 (59. Minute). Die phänomenale Aufholjagd verunsicherte die Gastgeber so sehr, dass die Kremser noch einmal in Ballbesitz kamen. Was niemand mehr für möglich gehalten hatte, wurde drei Sekunden vor der Schluss-Sirene Wirklichkeit: Thomas Kandolf stürzte die erfolgsgewohnten Schützlinge von Peter Eckl mit seinem Siegestreffer in die Quali-Gruppe und kürte die Rot-Gelben vor der letzten Runde zum Winterkönig in der Spusu-Liga.

Am Samstag geht es in der Partie gegen Schlusslicht Linz nur noch um die Erhöhung des Punktekontos für die im kommenden Jahr folgende Liga-Bousrunde der fünf bestplatzierten Teams.

Krems: Musel, Shejbal, Deifl; Jochmann (6/3), Schafler (1), Auss (2), Posch (3), Hasecic, Hajdu (1), Prokop (1), Fizuleto (9), Nigg (1), Kandolf (4), Nikic, Toman, Simek (1);