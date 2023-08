HLA-Auftakt mit viel Pfeffer

In den letzten fünf Jahren holte der UHK zwei Meistertitel und wurde einmal Cupsieger. Diese Bilanz will Trainer Ibish Thaqi erneut aufhübschen. Der Chefcoach sieht dem Auftakt mit einer Portion Gelassenheit entgegen: „Natürlich wollen wir beide Punkte aus der Thermalstadt mitnehmen. Vöslau hat einen großen Kader und mit Thomas Bauer einen Topgoalie verpflichtet. Es wird nicht leicht, aber ich vertraue der größeren Qualität unserer Mannschaft.“

Bei der Generalprobe in Graz hatten die „Rot-Gelben“ den HLA-Konkurrenten aus der steirischen Landeshauptstadt mit 34:25 von der Platte geschossen. Thaqi relativiert: „Wir machten ein gutes Spiel, Graz agierte unter seinem Niveau.“

Punkto Saisonverlauf will sich der Erfolgstrainer auf keine Spekulationen einlassen: „Natürlich sollten wir wieder um die Meisterkrone mitmischen, aber im Vorjahr hat sich gezeigt, dass man sich mit einer einzigen Heimniederlage (25:27 im ersten Halbinale gegen Linz) um sämtliche zuvor eingeheimsten Lorbeeren bringen kann.“

In Graz stand der angeschlagene Tim Rozmann noch nicht auf dem Parkett. Thaqi: „Er hat am Montag wieder das Training aufgenommen und wird in Vöslau einlaufen!“