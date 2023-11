Atempause kommt für den UHK zur rechten Zeit

Auch zwei Tage nach der klaren Abfuhr gegen Hard hatte Chefcoach Ibish Thaqi die Niederlage noch nicht voll verdaut „Wir wirkten ausgebrannt, während die Vorarlberger einen Supertag erwischt haben“, fasst er sein Videostudium zusammen. Dass seine Mannschaft zuvor Europacup und Meisterschaft unter einen Hut bringen hatte müssen, die Vorarlberger ohne eine ähnliche Bürde in die Wachau angereist waren, lässt der Chefcoach aber nicht als Ausrede gelten: „Im ersten Spielabschnitt waren wir völlig von der Rolle, weil ein überirdischer Constantin Möstl im Tor der Gäste mit einer Quote von über 50 Prozent unsere Offensive total verunsichert hat.“ Dass der UHK nach der Pause mit den Vorarlbergern Schritt halten konnte, bezog Thaqi nicht nur auf das Zurückschalten des Gegners: „Da lief es bei uns auf allen Linien bedeutend besser.“

Sehr gut ins Szene setzen konnte sich Benedikt Rudischer, der mit acht Toren auch die UHK-Torschützenliste anführte. Auch bei Tim Rozman war eine weitere Formsteigerung, die sich in Linz bereits angedeutet hatte, zu erkennen.

Dieses Match gab aber auch über die Kaderqualität der beiden Teams wichtige Aufschlüsse. Mit der bärenstarken, sehr gut harmonierenden Equipe der „Roten Teufel“ aus dem Ländle werden die Kremser heuer wohl nicht mithalten können.

„Abenteuer Island“ mit viel Stress verbunden

Mit IBV Vestmannaeyjar aus Island zog der UHK in der dritten Europacuprunde zwar einen attraktiven, hochinteressanten Gegner, der jedoch mit viel Reisestrapazen verbunden sein wird.

Die Vestmannaeyjar (zu deutsch: Westmännerinseln) sind eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs 10 bis 30 Kilometer südlich der isländischen Küste, die aus 14 Inseln, 30 Schären und 30 Felsen besteht. Nach dem allein schon anstrengenden Flug in die isländische Hauptstadt wird es im Rückspiel am 2. Dezember für die Kremser Abordnung dann von Reykjavík mit einer zweistündigen Busfahrt weiter bis zur Fähre auf die Insel gehen.

Sowohl der UHK als auch Vestmannaeyjar boten an, beide Partien vor eigenem Publikum austragen zu lassen, wobei man gegenseitig die Hotelkosten übernommen hätte. Für Trainer Ibish Thaqi stand aber von Beginn an fest, dass zumindest ein Match in Krems ausgetragen wird: „Das sind wir unseren Fans einfach schuldig. Man spielt nicht jeden Tag in Runde 3 eines europäischen Bewerbes.“ In den nächsten Tagen ist die Vereinsführung mit der Organisation der keineswegs einfachen Anreise beschäftigt. Der Plan von Obmann Alexander Hofmann: „Wir wollen Freitag anreisen, am Samstag spielen und Sonntag wieder zurück nach Österreich fliegen.“