Enttäuschende Woche für den UHK Krems

Am vergangenen Mittwochabend war der Förthof UHK Krems zu Gast in der Hollgasse bei den Fivers. Im traditionellen HLA-Rivalenduell zogen die Wachauer nach einer klaren Halbzeitführung allerdings den Kürzeren.

Vier Tage später waren die Rot-Gelben vor eigenen Rängen gegen die BT Füchse aus Bruck/Mur auf Wiedergutmachung aus. Die Kremser taten sich in den Anfangsminuten einmal mehr sichtlich schwer und kamen kaum in die Partie. „Wir sind nicht gut aufgetreten. Wir hatten große Probleme in der Abwehr und haben uns zu leicht Gegentore eingefangen“, resümierte Trainer Ibish Thaqi. Dazu kamen viele unnötige technische Fehler, die den Füchsen immer wieder leichte Gegenstöße ermöglichten.

Nach der Halbzeit, in die es mit 16:16 ging, ergab sich ein ähnliches Bild wie schon gegen die Fivers. Innerhalb von nur drei Minuten gaben die Wachauer eine Zweitore-Führung aus der Hand und gerieten rasch in einen Zwei-Tore-Rückstand. Nachdem Stephan Wiesbauer wenige Momente vor Schluss noch den 33:33-Ausgleich erzielt hatte, reagierten die Steirer gedankenschnell und schossen in der letzen Sekunde des Spiels noch den Siegestreffer, ließen ihrer Freude freien Lauf und die Kremser enttäuscht zurück.

Von einem misslungenen Saisonstart will Thaqi nach zwei Siegen und zwei Niederlagen aber noch nicht sprechen: „Wir haben eine ganz schlechte Woche erwischt. Letztes Jahr haben wir am Anfang alles gewonnen, aktuell können wir einfach nicht unsere beste Leistung abrufen.“ Die Abgänge von Matthias Führer, Julian Pratschner und Co, konnten durch die neuen Kräfte aktuell noch nicht kompensiert werden. Dazu kommt der sehr bittere Ausfall von Leistungsträger Daniel Dicker, der sich einer Meniskusoperation unterziehen musste und auf alle Fälle bis Jänner ausfällt. „Die Neuen brauchen definitiv noch ein bisschen Zeit, langsam müssen sie aber schon mal explodieren, damit wir was davon haben“, fordert Thaqi.