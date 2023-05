Linzer Hürde ist höher als auf den ersten Blick

KREMS – LINZ, Samstag, 18.05 Uhr. Ausgerechnet beim Spiel der Oberösterreicher gegen Hard lag die NÖN mit der Prognose daneben, denn das Team um den Ex-Kremser Lucijan Fižuleto zwang auch im Heimspiel die „Roten Teufel“ in die Knie. Das allein sollte ein deutliches Signal sein, das Ensemble des früheren Serienmeisters nicht zu unterschätzen. Dass der UHK aber heuer ein ganz anderes Kaliber als die Startruppe aus Vorarlberg ist, hat er zuletzt immer bewiesen. Die Knackpunkte des Semifinal-Duells:

Die Torhüter. In sämtlichen Partien spielten die Goalies eine entscheidende Rolle. So Wolfgang Filzwieser im Finish des ersten Spiels der Fivers gegen Ferlach oder Constantin Möstl in beiden Auseinandersetzungen gegen Bregenz. Zuletzt brachte Linz-Schlussmann Markus Bokesch die Harder in der Stahlstadt zur Verzweiflung. Bokesch beendet nach Saisonende seine aktive Karriere und will diese mit einem Titel krönen. Die Kremser sind aber mit dem Duo Eichberger/Domevscek ebenfalls hervorragend eingestellt.

Schaltstelle Lucijan Fižuleto. Fižu“ ist die Schaltstelle im Linzer Spiel. Trainer Ibish Thaqi fasst die Stärken des früheren Kremser Publikumslieblings zusammen: „Stark im 1:1, tolle Hüftwürfe, gefinkeltes Kreisanspiel und extrem beweglich. Wir werden in der Vorbereitung ein besonderes Augenmerk auf ihn legen.“ Die NÖN erreichte Lucijan Fižuleto am Telefon. Der Vater einer mittlerweile viereinhalbmonatigen Tochter namens Lori freut sich auf seinen neuerlichen Auftritt in der Wachaustadt. Wie erklärt sich der Linzer Spielmacher die Rolle seiner Mannschaft als unterschätzter Hecht im HLA-Karpfenteich? „Wir sind im Laufe der Saison noch mehr zusammengewachsen und werden alles daransetzen, auch die Hürde UHK Krems zu nehmen.“

Tine Gartner. Der rot-gelbe Neuzugang trägt noch das Linzer Trikot. Lucijan Fižuleto ist sich sicher, dass sich der Flügelflitzer in den beiden Duellen einen „Schei...“ um den angeblichen Zwiespalt kümmern wird. Ein ähnliches Szenario könnte dem Meister ins Haus stehen, wenn er im Finale auf Westwien trifft, wo Willi Jelinek und Moritz Mittendorfer zum Abschied mit den „Glorreichen Sieben“ gegen ihren zukünftigen Klub noch einen Titel holen wollen.

Achtung auf Dejan Babić. Der Linzer Kreisläufer ist für UHK-Coach Ibish Thaqi ebenfalls eine herausragende Erscheinung des Gegners: „Ihn in den Griff zu bekommen ist eine schwierige Herausforderung, der wir uns mit aller Kraft stellen werden müssen!“

Einstellung muss stimmen. Wer Hard aus dem Bewerb wirft, hat zweifellos Qualität. „Dass die Linzer für eine Überraschung gut sind, haben sie hinlänglich bewiesen. Wir dürfen uns keineswegs in der Favoritenrolle zu sicher wähnen, wenn wir ins Endspiel einziehen wollen.“ Dem Kremser Erfolgstrainer steht mit Ausnahme von Tobias Auss, der im Sommer wieder voll in den Trainingsbetrieb einsteigt, der komplette Kader zur Verfügung: „Natürlich hoffen alle auf ein volles Haus und die wieder tolle Unterstützung unserer Fans!“