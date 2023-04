UHK-Nachwuchs durfte mit auf Fuchsjagd gehen

Werbung

„Aus Not mach Jugend“ – diese alte Sportweisheit verlangt normalerweise einen Münzwurf ins Phrasenschwein, hat aber noch immer Gültigkeit. Trainer Ibish Thaqi zeigt gegenüber früheren UHK-Trainern bei den Nachwuchskräften mehr Risikobereitschaft, gibt diesen vermehrt Einsatzzeiten und beordert sie nach dem ersten Fehler nicht gleich wieder auf die Bank zurück: „Wir brauchen die Burschen für die nächsten Jahre im Klub und sie brauchen dafür diese Möglichkeiten, um sich entsprechend weiterentwickeln zu können. Wenn es möglich ist, erhalten sie ihre Chancen, auch um Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu entwickeln.“

In Tilen Pausits könnte ein zukünftiger Spielmacher in Rot-Gelb heranwachsen. Foto: NÖN, Bert Bauer

Das Spiel gegen Trofaiach war die ideale Gelegenheit, um diese Philosophie umzusetzen. Die Wachauer hatten sich zuvor schon die Poleposition im Grunddurchgang gesichert und konnten dadurch auch angeschlagene Stammspieler wie Kenan Hasecic (Knöchel) und Lukas Nikolic (Adduktoren) schonen. Auch Mario Lippitsch (Kreuzbandriss) musste ersetzt werden. Phasenweise standen mit Paul Hofmann, Tilen Pausits und Sinan Alkic gleich mehrere Youngsters auf der Platte. Letzterer musste Standardkreisläufer Kenan Hasecic ersetzen und machte seine Sache ausgezeichnet. Der 19-Jährige netzte gegen die Steirer mit einer 100-prozentigen Torausbeute gleich sechs Mal ein. Alkic wurde verdient zum Kremser „Man of the Match“ gewählt und war voll happy, nachdem es für ihn zuletzt im Farmteam nicht immer optimal gelaufen ist: „Das war sicher mein bisher bestes Spiel!“ Aber auch Paul Hofmann (18), Tilen Pausits (17) und Jonathan Provin (19), der sein erstes HLA-Liga-Tor erzielte, wussten zu überzeugen.

Zahme „Füchse“ passten ins UHK-Beuteschema

Trofaich konnte den Gastgebern nur zu Beginn und am Anfang der zweiten Spielhälfte einigermaßen Paroli bieten, war aber am Ende chancenlos, was auch der Ex-Kremser Christoph Neuhold eingestehen musste: „Wir konnten den Favoriten leider nicht ärgern, agierten zu oft mit angezogener Handbremse. Vor allem unsere zahlreichen technischen Fehler ließen ein Match auf Augenhöhe nicht zu.“

LINZ - KREMS, Samstag, 19 Uhr. Zum Abschluss treffen Simek & Co auf das Team von Lucijan Fižuleto, das Ibish Thaqi vor den Viertelfinal-Partien noch als Versuchslabor dienen soll: „Wir wollen in der Deckung noch kompakter agieren und unser Umschaltspiel noch effizienter gestalten.“ Die Kremser haben im Viertelfinale als Grunddurchgang-Erster die erste Wahl. Damit will sich der Chefcoach noch nicht allzu sehr auseinandersetzen. Die Entscheidung wird wohl auf Trofaiach, sollten sie ihre letzte Partie gewinnen, Graz oder Ferlach fallen.