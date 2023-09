UHK stolperte, rappelte sich aber wieder auf

Den unbedingten Siegeswillen trägt die neu formierte Kremser Mannschaft bereits wieder in sich, auch wenn in den 60 Spielminuten einige Hürden zum Erfolg überwunden werden mussten. Das lag zum einen am miserablen Start, bei dem sich die „Rot-Gelben“ einen Fünftore-Rückstand einhandelten.

Einmal mehr bewies Trainerfuchs Ibish Thaqi ein „goldenes Händchen“, wechselte mit Lukas Domevscek und „Sebo“ Feichtinger zwei bewährte Akteure ein. Die beiden drückten in der Folge dem Spiel ihren Stempel auf und hatten wesentlichen Anteil an der Aufholjagd der Wachauer.

Auch als es weiter eng herging, scheute sich der Coach nicht, seine Rohdiamanten auf die Platte zu schicken, die tags zuvor mit dem Challenge-Team die höher eingeschätzten Kor-neuburger mit einer Niederlage nach Hause geschickt hatten. Besonders ausgezahlt hat sich dabei der Einsatz von Nikolaus Stiglitz, der in der Defensive aushalf. „Das spricht für unsere gemeinsame Trainingsphilosophie, denn Niko trainierte zuletzt nie mit der ,Ersten' und war in dieser Partie eine echte Stütze“, lobte Thaqi das Auftreten des Abwehrspezialisten.

Niko Stiglitz half gegen Bregenz im UHK-Defensivblock aus und erwies sich als wertvolle Stütze. Foto: Bert Bauer

Von den Youngsters durften auch Jonathan Provin und Paul Hofmann für Entlastung der Stammcrew sorgen. Goalie Lukas Domevscek war mit seinen Paraden einer der Hauptverantwortlichen, dass die Kremser in diesem HLA-Hit als Sieger von der Platte gingen: „Wenn mir anfangs einige gute Aktionen gelingen, komme ich in einen Flow, werde richtig frei im Kopf und die Automatismen funktionieren noch besser.“ Im Vorfeld hatte der gebürtige Kärntner natürlich akribisch die Wurf-bilder des Gegners studiert: „Dabei habe ich mich auf die Abschlüsse der Flügel in die kurze Tormannecke und die Schlagwürfe von Markus Mahr konzentriert.“

Die jungen Spieler müssen für die nötige Breite sorgen

Dass es für die Mannschaft noch ein weiter Weg ist, um wieder ganz vorne mitmischen zu können, ist sich Thaqi durchaus bewusst: „Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen, müssen noch mehr zusammenwachsen.“ Der risikofreudige Einsatz der Nachwuchskräfte ist für ihn auch in Zukunft unabdingbar: „Ganz wichtig wird sein, dass wir uns in den nächsten Monaten noch breiter aufstellen. Wie schnell es gehen kann, dass kurzfristig Stammkräfte ausfallen, hat sich jetzt gleich zu Saisonbeginn gezeigt!“

Thaqi will seinen Schützlingen auch den großen Erwartungsdruck der UHK-Fangemeinde abfedern: „Das Vorjahr hat uns gelehrt, dass wir nach dem Grunddurchgang nicht schon ganz vorne sein müssen, um eventuell in die Meisterschaftsentscheidung eingreifen zu können.“Was auf dem Parkett auch noch ins Auge stach

Kreisspiel noch ausbaufähig

Den Kremsern gelangen durch Kenan Hasecic erst in Minute 54 erste Treffer vom Kreis. Einen Siebenmeter hatte er im ersten Spielabschnitt von dieser Position herausgeholt, was im Vergleich zur Vorsaison eindeutig etwas dürftig war. Auch dafür fand Trainer Ibish Thaqi eine logische Erklärung: „Kenan hat sich im Vorjahr mehr als ein Ersatz für Fabian Posch erwiesen. Inzwischen ist die Konkurrenz vor ihm gewarnt. Die erfolgreichen, aber stets riskanten Steckpasses von Marko Simek können schnell auch einen Ballverlust zur Folge haben. Ich bin mir aber sicher, dass mit Kenan und seinem Partner Willi Jelinek das rot-gelbe Kreisspiel wieder schnell eine echte Waffe wird.“

Die Performance der Neuen

Moritz Mitterndorfer war mit sechs Treffern einer der besten Torschützen der Kremser und hinterließ erneut einen sehr guten Eindruck. Von Tim Rozman muss noch mehr kommen. Zwei Treffer für den rechten Aufbaumann bei mehreren Fehlversuchen waren noch etwas zu wenig. Trainer Ibish Thaqi hat nun noch eine Woche Zeit, am Feinschliff seines Teams zu arbeiten, da die nächste Partie gegen die Fivers in der Hollgasse erst am 20. September ausgetragen wird.