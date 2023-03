HLA: „Rot-Gelb“ statt „Grün“ als Trend

Werbung

KREMS – WESTWIEN, Samstag, 19 Uhr. Das sorgt sicher für Brisanz am Rande des Schlagers: Die Wachauer fungierten in den letzten Jahren als Andockstation für langjährige Westwien-Stützen. So standen seit 2017 nicht weniger als fünf Akteure des Traditionsklubs aus der Bundeshauptstadt in Diensten des UHK. Drei von ihnen sind heute noch im Einsatz. Zu ihnen wird sich in der nächsten Saison auch Kreisläufer Willi Jelinek gesellen.

Matthias „Matze“ Führer

Stimmungsmacher, Motivator und verlässlicher Torschütze. Matthias Führer erlebt beim UHK seinen zweiten Handballfrühling. Foto: NÖN, Bert Bauer

Der Routinier stieß bereits als Jugendlicher zu den „Grünen“. 2011 debütierte der Linkshänder in der Kampfmannschaft. Von 2019 bis zu seinem Abgang 2021 nach Krems fungierte Führer neben seiner Rolle als Spieler auch als Büroleiter für die SG Handball Westwien. Der 28-Jährige war bei seinem Stammverein dann nicht mehr erste Wahl, nahm das Angebot des UHK sofort an und entwickelte sich schnell zu einer Stütze des Meisterteams. Neben Schnelligkeit, perfekter Technik bei seinen Würfen vom Flügel glänzte „Matze“ binnen kurzer Zeit in der Equipe von Ibish Thaqi als Teamplayer und Motivator.

Julian Pratschner

Julian Pratschner ist wichtiger Bestandteil des Kremser Höhenflugs. Foto: NÖN, Bert Bauer

Auch Julain Pratschner ist ein Westwiener Urgestein. Eigentlich wollte er seine Karriere bei WAT Fünhaus auslaufen lassen, als ihn ein Anruf aus der Wachaumetropole erreichte. Dort bestand im August 2022 nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Tobias Auss zu Saisonbeginn Bedarf nach einem linken Flügelspieler. So wie Matthias Führer fand sich Pratschner schnell beim UHK zurecht, war zuletzt auch bei Siebenmetern erste Wahl und fühlt sich in Krems pudelwohl. Der 26-Jährige spielte bisher 18 Mal für das Nationalteam und konnte dabei 29 Tore erzielen.

Gábor Hajdú

Der gebürtige Ungar lief von 2016 bis 2018 im Westwien-Jersey auf, wechselte dann in die Wachau. Bereits in seiner ersten Saison konnte er sich mit dem UHK sowohl den ÖHB-Cup als auch die Meisterschaft sichern. Der 33-jährige und seine Lebensgefährtin Lilla Horváth, eine Top-Basketballerin bei den Dutchess Korneuburg, ist mit seinen beiden Kindern inzwischen in der Kremser Nachbargemeinde Senftenberg sesshaft geworden und arbeitet in heimischen Volksschulen als Sportlehrer. Eigentlich wäre Hajdú heuer als Spieler-Trainer des Farmteams vorgesehen gewesen, ehe ihn Trainer Ibish Thaqi als Abwehrchef zurück in die Kampfmannschaft beorderte.

Gregory Musel

Gregory Musel war der Westwiener Tormann-Export nach Krems. Foto: NÖN, Bert Bauer

Der Tormann des UHK-Meister- und Cupsiegerteams von 2019 spielte von 2007 bis 20016 bei den „Glorreichen Sieben“. Die letzte Saison davon stand er als „Leihe“ bei Leoben zwischen den Pfosten. So wie seine aktuellen ehemaligen Westwien-Spieler war er in Krems ein glänzender Teamplayer, der Meistertitel mit den „Rot-Gelben“ für „Müsli“, wie er von seinen Mitspielern genannt wurde, das Highlight seiner Karriere. 2020 beendete er aus beruflichen Gründen seine Handballer-Karriere.

Jakob Jochmann

Spielmacher & Torschütze. Jakob Jochmann hatte wesentlichen Anteil an den letzten beiden Meistertiteln für den UHK. Foto: NÖN, Bert Bauer

Der Kremser Regisseur auf der Platte blühte beim Klub seines Vaters Wolfgang Jochmann, der in den 80er-Jahren in Krems aktiv war, so richtig auf, nachdem er bei Westwien nicht entsprechend wertgeschätzt und entsprechend eingesetzt wurde. Was der 1,78 Meter große Spieler draufhat, bewies er ab dem Jahr 2017 in der Wachau. Neben seinem Engagement als Halbprofi, verbunden mit stetigem Pendeln aus der Bundeshauptstadt zu den Trainingseinheiten, absolvierte der heute 30-Jährige ein Arztstudium, um zukünftig in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. In der Saison 2019/2020 erzielte Jochmann die meisten Tore im HLA-Grunddurchgang. Nach der Saison 2020/21 beendete der „Doktor“ mit dem zweiten Kremser Meistertitel seine aktive Karriere beim UHK, nachdem er noch zum „Handballer des Jahres“ gewählt worden war.