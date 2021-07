Der Generationenwechsel ist vollzogen. Die NÖN sprach mit dem neuen Obmann Alexander Hofmann über sein Amt und die Zukunft des UHK Krems.

NÖN: Sie waren schon vor Ihrer Bestellung zum Klubchef als Gründer des Beirats im Verein aktiv. Wie hat sich der Weg zum Obmann entwickelt?

Alexander Hofmann: 2013 wurde der Beirat von mir gegründet. Er diente als Bindeglied zwischen Vorstand und Präsidium, bei dem sich zahlreiche frühere UHK-Handballer einfanden, die ebenfalls Kontakte zu potenziellen Sponsoren knüpften und einfach bereit waren, sich beim UHK einzubringen.

Ein Schwerpunkt wurde bei Ihrer Arbeit stets auf die Jugendarbeit gelegt. Warum war Ihnen das so ein großes Anliegen?

Hofmann: Der Handball hat mich in meiner Jugend sozial geprägt, und das war auch abseits des sportlichen Erfolges enorm wichtig. Das heißt, Niederlagen wegstecken können, hart an sich arbeiten und ganz wichtig: Freunde fürs Leben finden. Das alles ist wichtig für die Jugend von heute.

Die Saat, die damals gesät wurde, scheint aufzugehen.

Hofmann: Wir sind inzwischen zu einem Topverein in der Nachwuchsarbeit geworden, was man zuletzt bei den Bundesbewerben gesehen hat. Dazu bedurfte es ausgezeichneter Trainer wie Peter Wallner, Jörg Merten oder Florian Deifl.

Logisch, dass man dafür auch Geld in die Hand nehmen muss. Unser Ziel ist es, dass jedes Jahr zumindest ein Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft nachrückt und wir von der U7 bis zu den Junioren in jeder Alterskategorie eine Mannschaft stellen. Benedikt Rudischer ist der erste Spieler, der diesen Weg gegangen ist.

Wird die gegenwärtige Organisation mit einem Geschäftsführer dann nicht doch ein wenig überfordert sein?

Hofmann: Natürlich wird die Arbeit immer mehr. Sie ist schon jetzt von unseren Funktionären fast nicht mehr zu stemmen. Daher ist geplant, die Geschäftsstelle personalmäßig aufzustocken, denn auch durch unser Bundesligateam erhöht sich der Aufwand beträchtlich.

Es wurde schon gemunkelt, dass der UHK mit seinen Trainingskapazitäten in Krems und Langenlois schön langsam ans Limit stößt.

Hofmann: Derzeit laufen die Planungen für eine zusätzliche Trainingshalle, die unser Hauptsponsor Erich Erber finanzieren würde, wo wir uns einmieten werden. Alle sind recht zuversichtlich, dass dieses Projekt in naher Zukunft umgesetzt wird.

Abgesehen von der Namensänderung in „Förthof UHK Krems“ wird vor dem Saisonstart an einem neuen Auftritt gearbeitet. Was ist das konkret?

Hofmann: Gegenwärtig arbeiten wir an einem neuen Vereinslogo, mit dem man sofort Krems in Verbindung bringen wird. Die neue Marke soll „Feuer am Strom“ heißen.

Wir und unsere Fans ,brennen‘ in Rot-Gelb für den UHK. Außerdem wird auch die Homepage überarbeitet und noch aktueller und ansehnlicher über das Vereinsgeschehen informieren. Auch bei der Verbesserung der Infrastruktur gibt es interessante Denkansätze, wie die Übernahme des Buffets in der Sporthalle.

Wie werden Sie Ihre Arbeit zukünftig als Klubchef anlegen?

Hofmann: Mein Führungsstil baut auf Vertrauen zu Vorstand und Präsidium auf, so wie es mein Vorgänger Josef Nussbaum schon gehandhabt hat. Ich durfte an seiner Seite in den letzten Jahren bei vielen Entscheidungen schon mitwirken, sodass ich keinesfalls ins kalte Wasser springe. Ein wichtiger Punkt wird stets die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit bleiben. Also keine Schulden oder finanzielle Harakiri-Aktionen.

Sind für kommende Saison neben dem Bärnbacher Stephan Wiesbauer, Matthias Führer, Rudi Bobas und Routinier Romas Kirveliavičius weitere Neuzugänge geplant?

Hofmann: Grundsätzlich nicht mehr. Mit Moritz Schobert (15), Dominic Bonic (19) und Samuel Steinböck haben wir noch drei blutjunge Perspektivspieler aus Tulln für die Bundesliga und das Futureteam ins Boot geholt.