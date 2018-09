KREMS - SCHWAZ 28:24. Die Zweifel an einer Fortsetzung der Heimserie waren zu Recht gegeben, denn Gegner Leoben von der Vorwoche war alles andere als ein Maßstab für das Ziel „Top 5“. Schwaz dagegen war da schon ein ganz anderes Kaliber. Vor allem Fehlerminimierung im Abschluss war angesagt. Dazu kamen noch einige Faktoren, die dem UHK den Weg zu einem am Ende klaren Sieg ebneten.

Magic Gregory. Die Leobner hatte „Hexer“ Florian Deifl in der Vorwoche manchmal im Alleingang in Schach gehalten. Diesmal war Gregor Musel eine nahezu unüberwindbare Hürde für die Gäste. „Wir haben zwei Klassekeeper in unseren Reihen und müssen uns über diese Position in der Mannschaft in Zukunft nicht mehr den Kopf zerbrechen“, streute auch Obmann Josef Nussbaum seinem Torhüter-Duo Rosen. Und der Keeper selbst? Der gab sich bescheiden: „Mit den ersten gehaltenen Bällen gibt das einen enormen Schub punkto Selbstvertrauen. Das funktioniert aber nur, wenn meine Vorderleute mit mir harmonieren. Und das hat diesmal sehr gut gepasst.“

The Captain himself. Marko Simek glänzte gegen die Tiroler nicht nur als Ballverteiler und genialer Zuspieler für Kreisläufer Fabian Posch, sondern auch als eiskalter Torschütze. Seine sieben Treffer waren allererste Sahne.

Duell der Trikotwechsler. Sowohl für den Ex-Schwazer Thomas Kandolf im UHK-Dress als auch Ex-Kremser Sebastian Feichtinger war es ein brisantes Duell. Beide hatten jeweils fünf Mal im gegnerischen Gehäuse ihre Visitenkarte abgegeben, der Punktesieger hieß aber Thomas Kandolf. Der Linkshänder hatte weniger Fehlschüsse und technische Fehler zu verzeichnen als „Sebo“ auf der Gegenseite.

Aron back again. Ganz wichtig war auch das Comeback von Aron Toman, der den Kremser Rückraum wieder schlagkräftiger machte. Trainer Ibish Thaqi: „Aron ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.“

Treffsichere Flügel. Das schnelle Spiel der Wachauer ebnet den Flügelspielern Möglichkeiten für einen erfolgreichen Abschluss. Sowohl David Nigg, Gunnar Prokop als auch Leonard Schafler und Tobias Auss – er verwertete auch einen Strafwurf souverän – trafen jeweils von den Außenpositionen.