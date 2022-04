Krems-Gala im ersten Viertelfinalduell

Werbung

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der zahlreichen Kremser Zuseher. Nach einem schönen Assist und zwei sehenswerten Treffern von Sebastian Feichtinger sowie zwei Eichberger-Paraden stand es bereits nach wenigen Minuten 3:0. Die Gastgeber hatten damit vom Anpfiff weg ihr Revier markiert, und sollten es über den gesamten Spielverlauf eindrucksvoll verteidigen.

Die Gäste aus Wien fanden gegen die kompakte Wachauer Defensive kein Konzept und sahen bereits im ersten Durchgang ihre Felle davonschwimmen. Immer wieder war es die starke Aufbaureihe rund um Feichtinger und seinen kongenialen Partner Jakob Jochmann, die entweder selbst traf oder Kreisläufer Fabian Posch in Szene setzte.

Unterstützt durch starke Torhüterleistungen wuchs der Vorsprung kontinuierlich an – nach knapp 18 Minuten führte der UHK durch einen Feichtinger-Treffer erstmals mit +7 (11:4). Bis zur Pause sollte sich an der Dynamik wenig ändern. Nach einer weiteren Parade von Keeper Thomas Eichberger und einem darauffolgenden Gegenstoßtreffer ging es mit 17:10 in die Kabinen.

Kurzes Aufbäumen nach Wiederanpfiff

In den Anfangsminuten des zweiten Durchgangs hatten die Gäste kurz Oberwasser. Die ersten drei Treffer gingen aufs Konto von West Wien und nach gut 36 Minuten verkürzte Marko Katic erstmals wieder auf -3 (18:15). Das Aufbäumen sollte aber nicht von langer Dauer sein, schon bald übernahm die Thaqi-Truppe wieder das Kommando. Der Vorsprung wuchs kontinuierlich wieder an und schnell wurde klar, dass der Sieger des ersten Viertelfinalduells nicht mehr zur Debatte stand.

Allerspätestens mit der Wiederherstellung des 7-Tore-Abstands durch Jakob Jochmann (30:23) in der 54. Minute war die Entscheidung gefallen. Es folgten weitere Treffer durch die Youngster Lukas Nikolic und Stephan Wiesbauer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kenan Hasecic, der eine Sekunde vor Schluss das eindrucksvolle 34:25 besiegelte.