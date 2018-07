Eigenbauspieler haben es stets schwerer, in der eigenen Kampfmannschaft Fuß zu fassen. Auch Günther Walzer hatte es nicht leicht, sich sein rot-gelbes Leiberl in der „Ersten“ zu ergattern. Der 33-Jährige galt aber bereits seit frühester Jugend als bedingungsloser Kämpfer. Ein Beißer mit enormer Defensivqualität. Nun folgt der Co-Kapitän Mannschaftsführer Tobias Schopf in die Handball-Pension.

NÖN: Die Meldung über dein Karriere-Ende wurde auf der UHK- Homepage eine Woche vor Trainingsbeginn verlautbart. War es eine spontane Entscheidung?

Günther Walzer: Im Gegenteil. Seit eineinhalb Jahren habe ich einen Fulltime-Job bei der NV-Versicherung in St. Pölten. Das war nicht mehr länger mit Spitzenhandball zu vereinbaren. 25 Jahre als Aktiver sind genug.

Das Engagement von Gabor Haidu als Kreisläufer und Defensivspe zialist hatte darauf keinen Einfluss?

Keineswegs. Zur beruflichen Auslastung kamen zuletzt auch vermehrt Bandscheiben-Beschwerden, die eine körperliche Dauerbelastung einfach nicht mehr zulassen.

Für einen Spitzenkreisläufer in der Offensive fehlten dir von der Körpergröße einige Zentimeter. Hat das manchmal geschmerzt?

Sicherlich. Vielleicht hätte ich dann auch eine Profi-Karriere eingeschlagen, aber man muss es eben nehmen, wie es ist.

Wirst du dem Handball in Zukunft in irgendeiner Form erhalten bleiben?

Es ist geplant, dass ich mich bei den U 20-Spielern in Zukunft speziell um den Kraftaufbau kümmern werde.