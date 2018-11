Bei Nachzügler Leoben feierte die Truppe von Trainer Ibish Thaqi in der 12. Runde einen 28:21-(14:10)-Erfolg und liegt weiter einen Punkt vor Graz. Die Überraschungsmannschaft der Saison setzte sich bei Meister Fivers mit 29:28 (14:15) durch.

Für die einmal mehr ersatzgeschwächten Wiener war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Runden, Marin Martinovic und Co. liegen weiter nur auf Platz sieben. Zwei Punkte hinter Graz ist Bregenz Dritter. Die Vorarlberger, die am Freitag im Challenge Cup bei AEK Athen verloren, haben allerdings ein Spiel weniger am Konto.

Im dritten Spiel des Abends unterlag Tabellenschlusslicht Linz zuhause Ferlach mit 28:29 (14:15). Bereits am Freitag hatten sich Westwien und Schwaz mit 24:24 (15:10) getrennt.