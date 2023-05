Kremser Bauchfleck im ersten HLA-Semifinal-Duell

FÖRTHOF UHK KREMS – HC LINZ AG 25:27 (13:13). Vor ausverkauftem Haus entwickelte sich ein nervenaufreibender Abnützungskampf mit starken Abwehrreihen, dem vor allem das Refereeduo Ana Vranes/Marlis Wenninger nicht gewachsen war. Einmal mehr ist unverständlich, warum die HLA ein Semifinalspiel nicht mit seinen besten Unparteiischen besetzt, nachdem die beiden Damen schon im Viertelfinale in Ferlach für große Aufregung gesorgt hatten. Dem Abnützungkampf waren am Ende aber auch die favorisierten Heimischen nicht gewachsen. Schon zu Beginn entwickelte sich eine hektische Partie mit zahlreichen technischen Fehlern und Fehlwürfen hüben und drüben. Zuerst verschafften sich aber Simek & Co etwas Luft. Beim Spielstand von 10:6 (20.) und numerischer Überzahl klatschte ein Empty-Net-Versuch von Thomas Eichberger an die gegnerische Torstange und verschaffte den Gästen wieder Hoffnung, da auch Julian Pratschner beim Stand von 12:10 per Strafwurf am Linzer Gebälk scheiterte. Ein Doppelschlag des Ex-Kremsers Lucijan Fižuleto führte kurz vor der Pause noch zum Ausgleich.

Bild mit Sympolwert: Krems Kreiskäufer Kenan Hasecic wird von zwei Linzern in die Zange genommen. Foto: Bert Bauer/NÖN, BERT BAUER

Krems bekommt Fižuleto und Alex Hermann nicht in den Griff

Bei den Wachauern lief viel nicht zusammen. Die beiden Torhüter Thomas Eichberger und Lukas Domevscek hatten im Gegensatz zum Markus Bokesch auf der anderen Seite zu selten Zugriff bei die Würfe der Gäste. Auch die UHK-Flügelzange mit Matthias Führer und Julian Pratschner war stumpf, weil sie viel zu selten mit brauchbaren Pässen geschärft wurde. So kam es, wie es kommen musste: Der HC Linz drehte das Spiel, kam nach einem Siebenmeter-Tor durch Marko Simek (49.) zum 21:21 nur noch einmal kurz in Verlegenheit, im im Finish den Sensationssieg endgültig in trockene Tücher zu packen. Auffallend, dass in der Schlussphase mit Alex Hermann (5) und Lucijan Fizuleto (4) zwei Linzer Leistungsträger wesentlich zum Auswärtserfolg beigetragen hatten, während die Kremser Teamstützen wie Sebastian Feichtinger, Romas Kirveliavičius oder Daniel Dicker diesmal weit unter ihrem Leistungslevel geblieben waren.

Tore UHK Krems: Marko Simek (6), Kenan Hasecic (5), Daniel Dicker (3), Romas Kirveliavičius (2), Stephan Wiesbauer (2), Gábor Hajdú (2), Julian Pratschner (2), Matthias Führer (1), Benedikt Rudischer (1), Sebastian Feichtinger (1).

Tore HC LINZ AG: Alexander Hermann (9), Lucijan Fižuleto (8), Tine Gartner (4), Elmar Böhm (4), Dejan Babic (1), Moritz Bachmann (1) .

Ibish Thaqi (UHK Krems): „Die Niederlage war verdient und von uns selbst verschuldet. Es steht nun 0:1. Wir werden in Linz ein Entscheidungsspiel erzwingen. Dazu bedarf einer stärkeren Torhüterleistung und einer besseren Chancenauswertung im Angriff. Meine Mannschaft hat in dieser Saison schon oft Charakter gezeigt und wird alles daran setzen, um dann in Krems ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Vermisst habe ich leider eine konsequente Linie bei den Entscheidungen der beiden Schiedsrichterinnen, die schlichtweg überfordert waren.“

Lucijan Fižuleto (HC Linz): „Das war der nur erste Schritt ins Finale. Ich zerbreche mir jetzt nicht gleich den Kopf über das Rückspiel und genieße vorerst einmal den Sieg in meiner alten Wirkungsstätte.“