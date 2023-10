Kremser Befreiungsschlag für die HLA-Punktejagd

HC LINZ AG – FÖRTHOF UHK KREMS 30:31 (17:20). Schon die Anfangsphase wurde von den beiden Torhütern, Florian Kaiper auf Seiten der Heimischen und UHK-Keeper Thomas Eichberger, geprägt. Der Kremser Schlussmann bügelte mit einigen tollen Reaktionen das phasenweise fehlerhafte Angriffsspiel seiner Vordermannen aus, die auch am früheren West Wien-Kepper des öfteren ihren Meister fanden. Die kurzfristige Dreitore-Führung der „Rot-Gelben“ (5:8-Tor Willi Jelinek in Minute 10) hielt nicht lange, weil sich der UHK-Abwehrblock vor allem an den Außenpositionen verwundbar zeigte. Nach 16 Minuten lagen die Linzer durch Moritz Bachmann wieder mit 11:10 voran. Die Gastgeber schwächten sich in der Folge durch Zweiminuten-Strafen selbst, die Stephan Rudischer, Tim Rozmann und Benedikt Rudischer zu einer soliden Plus-3-Halbzeitführung nutzten.

Auf Blitzstart folgte zittrige Wackelphase mit Happy End

In Anlehnung an das EC-Heimspiel gegen Tikveš starteten die Kremser auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt perfekt in den zweiten Spielabschnitt. Binnen zweieinhalb Minuten wuchs der Vorsprung auf 23:17 an. So schnell die Führung gewachsen war, so rasch schmolz sie wieder dahin, weil sich der UHK einmal mehr zu viele Eigenfehler in der Offensive leistete oder am überragenden Linzer Schlussmann Florian Kaiper scheiterte. Christian Kislinger erzielte per Strafwurf nach knapp 44 Minuten erneut den Ausgleich zum 26:26. Die Partie stand plötzlich wieder auf des Messers Schneide. Mit Lukas Domevscek hatte Krems-Trainer Ibish Thaqi im Finish aber noch ein weiteres Ass im Ärmel. In seiner 16- minütigen Einsatzzeit entschärfte der zweite Kremser Schlussmann sechs Bälle, durchwegs glasklare Chancen der Gastgeber, und ebnete seinem Team den Weg zum Sieg. Aber auch nach zwei Treffern von Kenan Hasecic zum 28:30 hatten die Wachauer die beiden Punkte keineswegs eingetütet. Linz kam noch einmal auf 29:30 heran, ehe Tobias Auss vom linken Flügel cool mit dem Ball zur Mitte zog und im Stile eines Rückraumspielers aus rund zehn Metern zum 29:31 traf (58.). Elias Derdak verkürzte noch einmal auf 30:31. Sebastian Feichtinger machte es in den Schlussekunden mit einem Misshit noch einmal spannend, aber Göttin Fortuna war den Wachauern an diesem Abend wohlgesinnt, denn dem vermeintlichen Ausgleich von Jadranko Stojanović vier Sekunden vor Schluss wurde die Anerkennung versagt, weil er bereits im Wurfkreis gestanden war.

Summa summarum nahmen die Kremser den Flow vom Europacup-Heimsieg über weite Strecken nach Linz mit. Gegen Hard sollten sich Simek & Co keinen Leerlauf wie Mitte der zweiten Halbzeit leisten, denn sonst könnten sie von den „Roten Teufeln“ leicht auf die Hörner genommen werden.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Der Aufwärtstrend ist unverkennbar. Schade, dass wir den klaren Vorsprung nach der Pause wieder schnell hergeschenkt haben und es im Finish für uns noch einmal richtig eng wurde. Wichtig sind die beiden Zähler, denn mit Hard wartet am Samstag bereits das nächste große Kaliber auf uns.

Krems: Eichberger, Domevscek; Dragoun, Simek (6/3), Rozman (8), Auss (1), Rudischer (5), Hasecic (3), Wiesbauer (2), Jelinek (1), Gartner, Feichtinger (4), Paul Hofmann (1), Provin, Alkic, Mittendorfer; Linz: Kaiper, Zwicklhuber; Hellrung, Kislinger (2/1), Grgić (6), Kropf, Ghent, Wiesinger (1), Bachmann (1), Fižuleto, Böhm (3), Paulnsteiner (1), Hamzić (6), Derdak (6), Stojanović (4), Golubović; Sporthalle Sportmittelschule Linz-Kleinmünchen; 400 Zuschauer; Schiedsrichterinnen: Vranes/Weninger (gut).

EC-Fortsetzung gegen Team aus dem Land der Geysire

Im Europacup treffen die „Rot-Gelben“ auf den isländischen Vertreter IBV Vestmannaeyjar. Die Mannschaft schaltete in Runde zwei den luxemburgischen Vertreter Differdange mit 34:30 und 35:34 aus. Beide Partien fanden in Luxemburg statt. Ähnliches könnte man auch beim UHK andenken, um den hohen Reisekosten zu entgegehen, denn der Heimatort dieses Vereins liegt auf einer kleinen Insel, die dem isländischen Festland vorgelagert ist. UHK-Trainer Ibish Thaqi: „Auf uns wartet ein hochinteressanter Gegner. Wir hatten aber noch keine Zeit, um uns über die Austragungsmodalitäten mit dem Gegner auszutauschen. Die Meisterschaft hat jetzt einmal Vorrang.“ Die vorerst geplanten Spieltermine sind der 25. November und 2. Dezember.