Kremser Cup-Out mit bitterem Beigeschmack .

Die Siegesserie der Wachauer zum Ende der Hauptrunde fand im Cup-Viertelfinale ein Ende. Jochmann & Co forderten vor allem in hochklassigen ersten 30 Minuten dem Titelfavoriten alles ab, kämpften sich beherzt in Halbzeit 2 sogar nach einem Sechs-Tore-Rückstand wieder heran. Am Ende gaben die größere Routine und ein gewisser „Fivers-Bonus“ der Referees den Ausschlag zu Gunsten der Mannschaft von Peter Eckl.