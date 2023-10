Kremser Derbysieg ohne zu glänzen

FÖRTHOF UHK KREMS - UHC HOLLABRUNN 29:26 (18:13). Die hektische Anfangsphase war ein Spiegelbild der augenblicklichen Tabellensituation der beiden Konkurrenten. Technische Fehler und überhastete Würfe hüben und drüben prägten die ersten Minuten, in denen die Gastgeber schnell eine 5:2-Führung verspielten. Der UHC Hollabrunn, mit seinen Schlüsselspielern Wolfgang Filzwieser, Vlatko Mitkov und Oliver Nikic, allesamt Akteure mit Krems-Vergangenheit, nützte die Schwächephase des Gegners und lag plötzlich mit 6:5 durch Kristof Gal (12.) voran. Dieser Treffer fungierte oiffensichtlich als neuerlicher Weckruf für den UHK. Wesentlichen Anteil am Turnaround hatte dabei Goalie Lukas Domevscek mit vier Glanzparaden, die er mit zwei tollen Konterpässen an Flügel Tobias Auss krönte. Beim Pausenpfiff schienen die im Vorfeld angenommenen Kräfteverhältnisse mit einer 6-Tore-Führung des Favoriten wieder ins rechte Lot gerückt.

Hollabrunn macht die Partie noch einma

Im zweiten Spielabschnitt konnten die „Rot-Gelben“ Mitkov & Co vorerst weiter auf Distanz halten (21:16, Minute 38), aber die einsatzfreudigen Weinviertler gaben nicht auf und schafften es immer wieder, den Kremser Innenblock zu düpieren. Wenn sich dann zusätzlich in der Offensive die Fehlwürfe der Heimischen summieren, kann es plötzlich wieder eng werden. So auch in dieser Partie. Hollabrunn kam durch einen sehenswerten Rückhandwurf von Tobias Parzer auf 26:25 heran (52.). Einmal mehr bewies UHK-Kapitän Marko Simek seine Coolness, stellte auf 27:25, wärend auf der Gegenseite Spielertrainer Vlatko Mitkov zu überhastet abschloss. Benedikt Rudischer zeigte in der heißen Schlussphase mit drei wichtigen Treffern auf und Schlussmann Thomas Eichberger, der einen Siebenmeter von Kristof Gal parierte, sorgten im Finish dafür, dass die Thaqi-Schützlinge nach drei Niederlagen wieder mit ihren Fans einen Sieg bejubeln konnten. Für den UHK-Chefcoach wartet aber noch viel Arbeit, was vor allem die Abstimmung des neu formierten Defensivblocks ohne den verletzten Daniel Dicker betrifft. Es sollte eigentlich auch nicht passieren, dass die Gastgeber vom 42-jährigen Oldboy Vlatko Mitkov fünf Gegentreffer ksssierten. Der Aufsteiger aus dem Weinviertel präsentierte sich als kampfstarke Truppe, bei dem vor allem die Aufbaureihe mit Kristof Gal und Oliver Nikic glänzte. Auf ihnen lastete auch die Hauptverantwortung in der Offensive, denn bei den Außenspielern vermisste man entsprechende Abschlussqualitäten.

Krems: Eichberger, Domevscek, Höllerer; Simek (7/2), Rozman (3), Pausits, Auss (6), Pausits, Rudischer (5/1), Hasecic (3), Wiesbauer (4), Jelinek, Gartner (1), Alkic, Feichtinger, Paul Hofmann, Mittendorfer: Hollabrunn: Filzwieser, Nebenführ; Irlacher, Parzer (4), Schobert, Benedikt Schopp, Gal (7/3), David Schopp, Winkler, Vuckovic, Nikic (7), Grobelnik (2), Mitkov (5), Vuksa (1), Lenz; Kremser Sporthalle, 800 Zuschauer; Schiedsrichter Grandincic/Seidler (Durchschnitt).

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Mit dem ersten Spielabschnitt war ich durchaus zufrieden, weil wir bei Ballgewinn auch unser Konterspiel wie geplant umsetzen konnten. Danach haben wir aber völlig den Faden verloren. Der Mittelblock ist augenblicklich unsere Schwachstelle. Es wartet noch viel Arbeit auf uns.“

Gerhard Gedinger (Teammanager UHC Hollabrunn): „Wir haben im zweiten Spielabschnitt leider unsere Chancen nicht genutzt. Das ist ärgerlich. Die Mannschaft hat aber große Moral bewiesen, sich nach einem 14:20-Rückstand noch einmal herangekämpft, wurde aber leider nicht belohnt. Generell war unser Auftritt okay und lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.“