Die Kremser Handballer gehen mit der ERBER Group als neuem namensgebendem Hauptsponsor in die neue Saison. Die ERBER Group ist schon seit einem Jahr einer der Hauptsponsoren des Wachauer, hielt sich aber noch vornehm im Hintergrund. Die atemberaubende Stimmung in der Halle, der Cupsieg sowie der Meistertitel taten dann ihr Übriges, und Chef Erich Erber entschied sich, die Zusammenarbeit augenblicklich weiter zu vertiefen. So startet der UHK Ende August als ERBER UHK Krems in die Meisterschaft.

Dank an die langjährigen Unterstützer

In einem Atemzug will Obmann Josef Nussbaum auf diesem Wege auch den langjährigen treuen Unterstützern Karl und Werner Moser danken: „Ohne die fantastische Zusammenarbeit mit der Moser Medical Group als namensgebendem Hauptsponsor seit 2010 wären die zahlreichen Erfolge nicht möglich gewesen. Diese Kooperation hat es erst möglich gemacht, unseren Verein dort zu positionieren, wo wir jetzt stehen – an der Spitze in Österreich!“

Nussbaum sieht die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Verbindung mit einer tiefen Freundschaft: „Dafür danke ich ,Kamo‘ und Werner Moser. Und ich wünsche mir, dass die beiden weiterhin mit unserem Verein verbunden bleiben.“

Nachfolger Erich Erber über die zukünftige Zusammenarbeit: „Mit dem UHK haben wir einen Partner gefunden, der überregional die Bekanntheit der Firma stärken wird, um so einen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum der ERBER Group zu leisten. Wir hoffen, mit unserer Unterstützung dem ERBER UHK Krems den Grundstein für die nächsten sportlichen Erfolge zu ermöglichen. Am besten gleich mit dem nächsten Titel ...!“

„Mit Erich Erber begrüßen wir einen erfolgreichen Geschäftsmann sowie einen begeisterten Handball-Fan in unserer Mitte. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, den ERBER UHK Krems zur absoluten Handballhochburg in Österreich weiterzuentwickeln!“, so Präsident Bernhard Lackner.