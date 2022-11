Kremser erobern die Tabellenführung zurück

Werbung

BT FÜCHSE - FÖRTHOF UHK KREMS 18:22 (10:9). Wie schon gegen Graz legten die Wachauer auch in der Obersteiermark einen klassischen Kaltstart hin und lagen nach neun Minuten 1:5 zurück. Trainer Ibish Thaqi musste auf die angeschlagenen Spieler Gábor Hajdú und Stephan Wiesbauer verzichten.

Die UHK-Defensive stabilisierte sich nach der schwachen Anfangsphase, Tore waren aber so wie beim Gegner vorerst Mangelware. Erst 13 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang Sebastian Feichtinger erstmals der Ausgleich zum 9:9, im Gegenzug erzielten die "Füchse" durch Thomas Tremmel noch einen Treffer zur hauchdünnen Pausenführung.

UHK-Express nimmt langsam Fahrt auf

Die Verschnaufpause in der Kabine dürfte den Wachauern gut getan haben. Angeführt von einem überragenden Kapitän Marko Simek übernahm der regierende Titelträger das Kommando. Sebastian Feichtinger war es einmal mehr, der sein Team erstmals mit 12:11 in Führung warf (38.).

Die UHK-Angriffsmaschinerie nahm danach endlich Fahrt auf. Während Julian Pratschner auf der Bank eine Zeitstrafe absitzen musste, trafen Kenan Hasecic und Marko Simek neun Minuten vor Schluss zum 19:15. Damit war der Widerstand der ambitionierten Steirer endgültig gebrochen. Simek und Hasecic waren es dann auch, die mit ihren Treffern den Schlusspunkt zum 22:18-Auswärtserfolg setzten.

Die Thaqi-Schützlinge gewannen in dieser Partie keinen Schönheitspreis. Faktum aber ist, dass am Ende zwei Punkte aus dem "Fuchsbau" entführt wurden und "Rot-Gelb" wieder von der Tabellenspitze lacht.

Tore UHK Krems: Marko Simek (5), Kenan Hasecic (5), Julian Pratschner (4/1), Matthias Führer (4), Sebastian Feichtinger (2), Benedikt Rudischer (1), Romas Kirveliavičius (1)

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Abgesehen von den beiden verletzungsbedingten Ausfällen waren auch Kenan Hasecic und Romas Romas Kirveliavičius vor dem Spiel gesundheitlich angeschlagen. Vor der Pause entwickelten wir zu wenig Druck auf die gegnerische Defensive. Zudem hielt Bruck/Trofaiach engagiert dagegen. Im zweiten Spielabschnitt lief es bei uns auch in der Offensive besser. Großen Anteil daran hatte unser Kapitän Marko Simek sowohl als Vollstrecker als auch als Einfädler. Am Ende hatten wir den längeren Atem. So gesehen können wir wirklich stolz sein, nach zehn Runden in der HLA-Tabelle ganz oben zu stehen."