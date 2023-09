Kremser Filmriss in der Hollgasse

FIVERS WAT MARGARETEN – FÖRTHOF UHK KREMS 39:36 (17:21). Wie schon oft in der jüngeren Vergangenheit hatten die Wachauer mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Erst nach rund zehn Minuten fanden die „Rot-Gelben“ in die Partie. Tim Rozman sorgte mit dem 6:5 für die erstmalige Führung. Das gefürchtete schnelle Umschaltspiel der Wiener wurde in der Folge mit einer konzentrierten Abwehrleistung und einem starken UHK-Goalie Thomas Eichberger unterbunden, sodass Fivers-Trainer Peter Eckl nach einer Viertelstunde beim Stand von 9:11 erstmals die Timeout-Karte ziehen musste. Die einminütige taktische Beratung zeigte nur kurz Wirkung (14:15, Minute 23). Simek & Co zogen vor der Pause das Tempo noch einmal an, nützten die zahlreichen Eigenfehler des Heimteams kaltblütig aus und lagen zur Halbzeitsirene völlig verdient mit 21:17 voran. Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht voraussehbar war: Die Zweiminuten-Strafe von Moritz Mittendorfer in Minute 30 sollte den Fivers nach dem Wechsel in Überzahl die erste Gelegenheit zum überraschenden Turnaround bieten.

„Rot-Gelb“ lässt sich plötzlich die Schneid’ abkaufen

Eines war schon vor dem Anpfiff klar: Die Truppe von Peter Eckl steckt nie auf, auch wenn der Rückstand noch so groß ist. Den Gastgebern gelangen in numerischer Überlegenheit gleich zwei Empty-Net-Treffer. Plötzlich stand die Partie wieder auf des Messers Schneide (20:22, Minute 33). Nach einem Stangenwurf von Benedikt Rudischer glich Marin Martinovic zum 23:23 aus (37.). Im Fivers-Gehäuse ließ Goalie Jan David die Abgänge von Wolfgang Filzwieser und Boris Tanic vergessen. Der 22-jährige wurde mit insgesamt 14 Paraden zum Kremser Partycrasher. Als sein Teamkollege Leon Bergmann beim Stand von 26:25 auch noch einen Strafwurf von Tobias Auss entschärfte, hatten die Heimischen auch das mentale Plus auf ihrer Seite. Noch einmal durfte der UHK kurz hoffen, als Lukas Domevscek bei 32:30 (54.) einen freien Wurf von Leander Brenneis hielt, Kapitän Marko Simek danach noch einmal auf 34:33 verkürzte (56.).

Im Finish entfachten beide Teams eine Torefeuerwerk, bei dem die Wiener auf die Treffer der Kremser immer die richtige Antwort parat hatten. Das UHK-Abwehrbollwerk, das sich in den ersten dreißig Minuten noch als felsenfeste Wand den Fivers-Angriffen standgehalten hatte, war plötzlich löchrig geworden. Der abschließende Siebenmeter von Marin Martinovic in der Schlussminute hatte nur noch statistischen Wert, nachdem Stephan Wiesbauer „Rot“ präsentiert bekommen hatte, was ein Rätsel blieb. Nicht nachvollziehbar war auf jeden Fall der Leistungsabfall der Thaqi-Schützlinge nach der Pause. Der Ausfall von Daniel Dicker und Sebastian Feichtinger, der aufgrund einer Bänderverletzung nur zu einem Kurzeinsatz kam, konnte gegen aggressive und hochmotivierte Wiener offensichtlich nicht kompensiert werden.

Krems: Eichberger, Domevscek; Simek (11/2), Rozman (5), Auss (5/3), Pausits, Rudischer (1), Hasecic (2), Wiesbauer (3), Jelinek (2), Gartner (1), Alkic, Feichtinger (1), Stiglitz, Paul Hofmann (3), Mittendorfer (2): Fivers: David, Bergmann; Weiser, Damböck (2), Haunold (5), Heizinger, Bavlinka, Dvorak (4), Glätzl (3), Martinovic (6/3), Nigg (6), Brenneis (2), Kolar, Philipp Gangel (2), Schuh (6/2), Seidl (3); Hollgasse Wien, 400 Zuschauer; Schiedsrichter: Hofer/Schmidhuber (generell okay).