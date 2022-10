Kremser im Schongang im EHF-Cup weiter

Werbung

A.E.S.H. PYLEA - FÖRTHOF UHK KREMS 30:34 (16:18). Im Gegensatz zur ersten Auseinandersetzung ließ Trainer Ibish Thaqi beim Anpfiff seine Stammformation auflaufen, die sich schnell vom Gegner absetzen konnte. Nach acht Minuten lagen die "Rot-Gelben" mit 7:3 in Front. Der 15:10-Vorsprung schrumpfte noch ein wenig bis zur Pause. Feichtinger & Co wollten und mussten in der schweren Woche mit drei Spielen binnen fünf Tagen nicht mehr ans eigene Limit gehen.

"Der Jugend eine Chance geben" ist beim UHK mehr als nur ein Schlagwort

Im zweiten Spielabschnitt ließ Trainer Ibish Thaqi wieder seine jungen Akteure ran. So standen neben Daniel Dicker phasenweise fünf Spieler der zweiten Mannschaft auf dem Parkett. Sie alle wollten zeigen, was in ihnen steckt und forcierten nach Ballgewinn das schnelle Umschaltspiel, das zum Großteil mit erfolgreichen Abschlüssen belohnt wurde. So kam auch Hasecic-Stellvertreter Sinan Alkic zu seinem ersten Europacup-Treffer. Im Finish ließ erneut Keeper Samuel Fabry mit drei Glanzparaden aufhorchen, aber Lukas Domevscek konnte sich zuvor mehrmals im UHK-Gehäuse auszeichnen. So gesehen gestaltete sich das erste internationale Auftreten der Kremser in dieser Saison zu einem Erfolg. Jetzt blickt man gespannt der Auslosung für die dritte Runde in der kommenden Woche entgegen.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Es war kein Feuerwerk, aber wir hatten sehr starke Phasen, sodass ich generell mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden bin. Jetzt dürfen die Spieler einmal ein paar Tage durchatmen, bis wir uns auf die nächste Meisterschaftsbegegnung gegen Graz in rund zwei Wochen intensiv vorbereiten werden.

Tore UHK Krems: Daniel Dicker (6), Kenan Hasecic (5),Sebastian Feichtinger (4), Matthias Führer (3), Rudi Bobaš (3), Bendedikt Rudischer (3/1), Stephan Wiesbauer (2), Sinan Alkic (2), Mario Lippitsch (2), Julian Pratschner (2/1), Lukas Nikolic (1), Kirveliavičius (1).