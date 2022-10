Kremser kamen gegen Hard zu spät auf Touren

Werbung

FÖRTHOF UHK KREMS - ALPLA HARD 24:26 (9:14). Die Wachauer starteten selbstbewusst und mit viel Elan in die Partie. Ab dem 5:5 (12.) wurde der Spielfaden des UHK aber immer dünner, bis er endgültig riss. Der verletzungsbedingte Ausfall von Flügelflitzer Matthias "Matze" Führer, der ohne "Feindeinwirkung" umknöchelte und nur noch von der Bank das HLA-Gipfeltreffen verfolgen konnte, verschärfte die Lage zusehends. Sein Ersatz Stephan Wiesinger erwischte nämlich einen rabenschwarzen Tag, scheiterte dreimal am herausragenden Harder Keeper Golub Doknic und handelte sich zusehends eine unnötige Zweiminuten-Strafe ein. So sah sich Trainer Ibish Thaqi gezwungen, mit Benedikt Rudischer einen Rechtshänder an die linke Außenposition zu schicken. Die Probleme am rechten Flügel stellten aber nur einen Bruchteil des Leistungsabfalls der Kremser in der ersten Hälfte dar. Der UHK-Rückraum lief sich im aggressiven Harder Deckungsblock fest. Die unpräzisen Würfe von Romas Kirveliavičius und Daniel Dicker machten Hards Emotionspaket Gulub Doknic im Gehäuse der Vorarlberger immer stärker. Eine matte Kremser Offensivleistung mit nur neun erzielten Toren in den ersten dreißig Minuten auf der Anzeigetafel sprach für sich.

"Turnaround" lag griffbereit am Parkett

An Kampfgeist und Willen mangelte es den "Rot-Gelben" aber auch diesmal nicht, was der zweite Spielabschnitt zeigen sollte. Im Mittelpunkt standen dabei Kenan Hasecic und Julian Pratschner. Letzterer wurde zuletzt von seinen Mitspielern zu wenig mit brauchbaren Bällen "gefüttert". Auch der Kremser Kreisläufer war vor der Pause punkto Anspiele ein "Hungerleider". Plötzlich klappte es aber. Der Posch-Nachfolger erzielte drei Tore in Serie und brachte sein Team wieder näher an die "Roten Teufel" heran (12:16, Minute 35). Angefeuert vom frenetischen Anhang brachten die Schützlinge von Ibish Thaqi die routinierten Harder Vollprofis ins Wackeln und deren Fehlquote stieg beträchtlich. Es folgte der große Auftritt von Julian Pratschner. Der frühere Teamspieler erzielte binnen sechs Minuten vier Treffer zum 18:20 (49.). Der Meister befand sich plötzlich wieder im Windschatten des Gegners. Noch enger wurde es für die Gäste, als Kenan Hasecic zum 20:21 verkürzte (51.). Damit hatten die Wachauer aber schon wieder ihr Pulver verschossen, weil Golub Doknic einmal mehr nicht zu bezwingen war. Dominik Schmid traf zum 22:25 (58.) und machte damit den Sack endgültig zu. Hard besiegte nach drei verlorenen Partien in der Vorsaison den regierenden Meister nicht unverdient und katapultierte sich damit an die Tabellenspitze der HLA.

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (10), Kenan Hasecic (5), Marko Simek (3/1), Daniel Dicker (3), Matthias Führer (2), Romas Kirveliavičius (1).

Tore Alpla Hard: Luca Raschle (9/4), Dominik Schmid (4), Frederic Wüstner (3), Nico Schnabl (3), Jadranko Stojanović (3), Ivan Horvat (2), Nikola Stevanović (1), Paul Schwärzler (1).