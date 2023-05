Kremser legten BT Füchse erneut an der Leine

BT FÜCHSE – FÖRTHOF UHK KREMS 25:33 (8:15). Die Gastgeber mussten mit Christoph Neuhold und Raul Santos zwei angeschlagene Teamstützen vorgeben, was sich bereits sich in der Anfangsphase aus Füchse-Sicht fatal auswirkte. Die Mannen um Kapitän Marko Simek starteten dagegen mit breiter Brust in die Partie und lagen nach elf Minuten bereits mit 5:0 voran, ehe die Heimischen durch einen Siebenmeter-Treffer von Thomas Kuhn erstmals anschrieben. Nach 17 Minuten und 37 Sekunden marschierten beiden Teams plötzlich in die Kabinen. Ein Zuschauer war auf der Tribüne kollabiert, wurde aber schnell erstversorgt und ins Krankenhaus transportiert. Beim Wiederanpfiff erfolgte die gute Nachricht des Hallensprechers, dass sich die betroffene Person bereits wieder auf dem Wege der Besserung befinde. Nachdem der Kremser Vorsprung auf 6:9 geschrumpft war, versammelte Trainer Ibish Thaqi seine Truppe zum Team-Timeout. Den Schock der Zwangspause steckten seine Spieler gut weg. Für ein völlig unnötiges Foul an Benedikt Rudischer kassierte Thomas Wulz drei Minuten vor der Pause glatt „Rot“. Wulz hatte den Kremser Flügelflitzer beim Konter von hinten noch aus dem Gleichgewicht und zu Sturz gebracht. Bis zum Halbzeitpfiff war der Vorsprung des UHK dank konsequenter Abwehrarbeit und konzentrierten Abschlüssen wieder auf sieben Treffer angewachsen.

Wachauer ließen nichts mehr anbrennen

Nach dem Wechsel legten die „Rot-Gelben“ weiter einen Zahn zu und sorgten früh für die Entscheidung. Auch die dritte Zeitstrafe für Romas Kirveliavičius (38.) konnte den Meister nicht mehr von der Siegesstraße abbringen. In der 40. Minute lag der Favorit schon mit 21:12 in Front. Trainer Ibish Thaqi konnte seine Stammkräfte schonen und nach Belieben wechseln. Die Youngsters, wie Sinan Alkic oder Paul Hofmann nützten ihre Einsatzzeiten und glänzten zudem auch als Torschützen. Der Vorsprung pendelte sich auf ein Plus von acht Treffern ein, bei dem es auch bis zur Schlusssirene blieb. Beide Mannschaften hielten sich in der Schlussviertelstunde mit harten Attacken zurück, sodass die Zuschauer von den Akteuren beider Teams noch einige „Gustostückerl“ der Offensivabteilungen präsentiert bekamen.

Tore UHK Krems: Daniel Dicker (5), Sebastian Feichtinger (5), Julian Pratschner (5/2), Matthias Führer (4), Lukas Nikolic (3), Kenan Hasecic (2), Romas Romas Kirveliavičius (2), Marko Simek (2), Sinan Alkic (2), Stephan Wiesbauer (1), Benedikt Rudischer (1), Paul Hofmann (1).