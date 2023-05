Kremser legten gegen die BT Füchse Grundstein zum Semifinal-Einzug

FÖRTHOF UHK KREMS – BT FÜCHSE 32:24 (15:13). „Die Mannschaft hat durch die zweiwöchige Meisterschaftspause ein wenig Rost angesetzt“, analysierte UHK-Trainer Ibish Thaqi den durchwachsenen Einstieg, in dem die Steirer mit den Gastgebern zumeist auf Augenhöhe lagen und beide Teams nahezu im Gleichschritt Richtung Pausensirene marschierten. Der Ex-Kremser Christoph Neuhold brachte seine Farben sogar kurzfristig in Führung (8:9, Minute 19). Danach profitierten die Wachauer von einer Bankstrafe für Luca Plassing und eroberten und verschafften sich wieder einen kleinen Vorsprung. Das magere Plus von zwei Treffern zur Halbzeit ließ für den zweiten Spielabschnitt aber noch alles offen.

UHK-Flügelzange verbiss sich im Fuchsfell



Nach dem Wechsel legten die „Rot-Gelben“ endlich einen Zahn zu und begannen langsam den zuvor durchaus stabilen „Fuchsbau“ zu erobern, weil im Angriff bei den Abschlüssen endlich konzentriert agiert wurde. Vor allem die Flügelzange mit Julian Pratschner und Matthias Führer biss entschlossen zu, sodass die Heimischen nach vierzig Minuten erstmals mit vier Treffern voran lagen (21:17). Zudem wechselte Trainer Ibish Thaqi Lukas Domevscek für den diesmal glücklos agierenden Teamtorhüter Thomas Eichberger ins UHK-Gehäuse, der mit einigen Paraden endgültig die Weichen Richtung Sieg legte und den Akteuren der Spielgemeinschaft schön langsam die Puste ausging. Am Ende stand dann doch noch ein klarer Erfolg des Meisters auf dem Scoreboard, der am Freitag in Trofaiach bereits ins HLA-Semifinale einziehen könnte.

Tore Förthof UHK Krems: Matthias Führer (6), Julian Pratschner (6/3), Sebastian Feichtinger (6), Daniel Dicker (3), Marko Simek (3), Kenan Hasecic (3), Romas Kirveliavičius (2), Lukas Nikolic (1), Stephan Wiesbauer (1), Gábor Hajdú (1).



Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass wir diese Partie verlieren könnten. Wir benötigten allerdings eine längere Anlaufzeit, um in die Spur zu finden. Am Ende feierten wir auch in dieser Höhe einen verdienten Sieg, der mich für die Auswärtsbegegnung optimistisch stimmt.

Christoph Neuhold (BT Füchse): „Generell konnten wir den Kremsern sehr lange Paroli bieten. Nach der Pause hat sich unsere Mannschaft vom Gegner zu viele Bälle im Angriff abluchsen lassen, weil auch die Kräfte nachließen. Ich möchte in dieser Saison aber noch einmal in Krems auflaufen. Daher werden wir im Rückspiel alles reinhauen, um eine dritte Begegnung in der Wachau zu erzwingen.