Kremser lockerten zu früh den Festhaltgriff bei den "Roten Teufeln"

ALPLA HC HARD – FÖRTHOF UHK KREMS 23:23 (11:14). In der Anfangsphase hatten sich beide Teams entsprechend der Fastenzeit Magerkost verordnet, was die Torausbeute betraf. Nach zehn Spielminuten waren erst sechs Treffer gefallen (3:3) und bereits hier zeichnete sich ein Low-Score-Game ab, bei dem beide Abwehrreihen, vor allem die beiden Torhüter, die Akzente setzten.

UHK-Trainer Ibish Thaqi hatte nicht Teamtorhüter Thomas Eichberger, sondern Lukas Domevscek in die Anfangsformation beordert. Der dankte es es seinem Chef mit eine Glanzparade nach der anderen und ließ die „Roten Teufel“ langsam verzweifeln. Dadurch gewannen die Kremser ab dem 6:6, zusätzlich begünstigt durch eine Harder Fehlerserie, langsam die Oberhand, weil auch im Angriff Sebastian Feichtinger nach Belieben traf und die beiden jungen Flügel Benedikt Rudischer und Stephan Wiesbauer den Respekt vor Hards Goalie-Evergreen Golub Doknić abgelegt hatten.

Auswärtssieg lag auf dem Servierteller, aber die Wachauer griffen nicht zu

Nach dem Seitenwechsel schienten die „Rot-Gelben“ langsam einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Julian Pratschner traf in numerischer Unterzahl und Marko Simek sorgte zum zweiten Mal für einen Fünf-Tore-Vorsprung (15:20, Minute 41). Die Kremser hatten sprichwörtlich den Fisch bereits an der Angel, zogen ihn aber nicht aus dem Wasser, denn die Heimischen ließen sich auch auch nach diesem klaren Rückstand nicht hängen.

Im den folgenden Duellen zwischen „Sebo“ Feichtinger und Keeper Golub Doknić behielt der Harder „Hexer“ immer mehr die Oberhand. Die Partie begann plötzlich aus UHK-Sicht zu kippen, weil in der Offensive keine probaten Lösungen mehr gefunden wurden. Hard glich neun Minuten vor dem Ende mittels zweier Empty-Net-Goals (Doknić, Wüstner) zum 22:22 aus. Luca Raschle brachte seine Farben per Siebenmeter erstmals wieder in Führung (23:22, 57.)

Danach ließ Lukas Domevscek mit einer neuerlichen bravourösen Abwehraktion seine Team noch einmal hoffen. Die Gastgeber fabrizierten in der Folge einen fatalen Abspielfehler, den Julian Pratschner per Konter zum 23:23 (Minute 59:05) nützte. Die Vorarlberger gaben im Anschluss noch einmal unnötig das Spielgerät aus der Hand, für einen „Lucky Punch“ der Kremser reichten die restlichen Sekunden auf der Anzeigetafel aber nicht mehr aus.

Tore UHK Krems: Sebastian Feichtinger (7), Marko Simek (6), Matthias Führer (4), Julian Pratschner (3/1), Benedikt Rudischer (1), Kenan Hasecic (1), Stephan Wiesbauer (1).

Tore Alpla HC Hard: Nikola Stevanović (5), Jadranko Stojanović (4), Luca Raschle (3), Nico Schnabl (3), Srdjan Predragović (3), Karolis Antanavicius (2), Dominik Schmid (1), Frederic Wüstner (1), Golub Doknić (1).

Matthias Führer (UHK Krems): „Am meisten müssen wir uns darüber ärgern, dass wir in den letzten zwanzig Minuten nur noch drei Tore erzielt haben. Wir boten eine gute Defensivleistung mit unserem phänomenalen Torhüter Lukas Domesvscek als Rückhalt. Danach kam jedoch Verunsicherung auf, womit wir uns selbst den Erfolgsstecker zogen. Bei ,plus 5‘ hätten wir den Sack eigentlich endgültig zumachen und die Partie nach Hause spielen müssen. Am Ende konnten wir sogar noch froh über diesen einen Punkt sein. Auf jeden Fall war es ein Spitzenspiel zweier Topteams auf Augenhöhe.“

Nikola Stevanovic (HC Hard): „Die fehlende Energie im Angriff und die vermisste Aggressivität in der Abwehr hat in den ersten dreißig Minuten den Unterschied ausgemacht. Nach fünf Toren Rückstand schafften wir es aber, uns in die Partie zurück zu kämpfen und kurz vor Ende sogar in Führung zu gehen. Leider haben wir es in den letzten Minuten nicht geschafft, die Nerven zu behalten, die letzten Angriffe sauber abzuschließen und beide Punkte in der Heimhalle zu behalten.“

