Veränderungen gab es nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch im Umfeld. Gönner und Sponsoren trafen sich heuer erstmals im „Wellenspiel“ von Präsidiumsmitglied Otto Raimitz, einer Topadresse der heimischen Gastronomie, zur Teampräsentation.

UHK-Beiratsmitglied Thomas Grabner führte zusammen mit Präsident Bernhard Lackner kurzweilig durch den Abend. Sowohl den langjährigen Mäzen Werner Moser als auch Peter Kikinger vom Neo-Sponsor Erber-Group hatten die seriöse Arbeit des Vereins sowie das schlüssige Konzept mit der intensiven Nachwuchspflege überzeugt, als Geldgeber einzusteigen.

Kremser Modell ist ein Vorzeigeprojekt

Nachwuchsleiter Christopher Hummel: „Wir sind mit unseren Kapazitäten, was Hallen und Trainer anlangt, jetzt nahezu an unsere Grenzen gestoßen.“ Das Konzept des jahrgangsübergreifenden Trainings hat sich mit acht von sieben Landesmeistertiteln schon längst bezahlt gemacht. Hummel: „Neben den Fivers sind wir in Österreich punkto Nachwuchs am besten aufgestellt!“

Unter dem Schlagwort „Z UHK UNFT“ hat der Klub bereits den nächsten Schritt fixiert: Ab Herbst gibt es für die Youngsters zweimal wöchentlich vor den Trainingseinheiten eine spezielle Nachmittagsbetreuung mit Pädagogen. Einer von ihnen ist Keeper Florian Deifl, der in Krems als Lehrer vor seinem Dienstantritt steht und als sympathischer Nachwuchscoach längst die Herzen der Jung-Handballer erobert hat.